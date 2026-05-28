ICAM celebra 80 anni di storia: a Villa Erba una giornata dedicata alle persone e ai valori dell’azienda

A Cernobbio l’azienda lecchese del cioccolato ha ripercorso le tappe della propria crescita internazionale e il legame con il territorio
Testimonianze, mostre e momenti di condivisione dedicati alla storia e ai valori della famiglia Agostoni-Vanini
LECCO – Ottant’anni di storia, crescita internazionale e legame con il territorio. ICAM Cioccolato ha celebrato il proprio anniversario con una giornata dedicata ai collaboratori e alle persone che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo dell’azienda lecchese, trasformando la ricorrenza in un momento di condivisione e riflessione sul percorso costruito in quasi un secolo di attività.
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