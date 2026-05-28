ICAM celebra 80 anni di storia: a Villa Erba una giornata dedicata alle persone e ai valori dell’azienda

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icam 80 anni maggio 2026

A Cernobbio l’azienda lecchese del cioccolato ha ripercorso le tappe della propria crescita internazionale e il legame con il territorio

Testimonianze, mostre e momenti di condivisione dedicati alla storia e ai valori della famiglia Agostoni-Vanini

LECCO – Ottant’anni di storia, crescita internazionale e legame con il territorio. ICAM Cioccolato ha celebrato il proprio anniversario con una giornata dedicata ai collaboratori e alle persone che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo dell’azienda lecchese, trasformando la ricorrenza in un momento di condivisione e riflessione sul percorso costruito in quasi un secolo di attività.

L’evento, ospitato a Villa Erba di Cernobbio e intitolato “ICAM 80. La nostra storia, un viaggio tra testa e cuore”, ha ripercorso le tappe principali dell’evoluzione dell’azienda, dalle origini nel secondo dopoguerra fino alla dimensione internazionale raggiunta oggi, mantenendo nel tempo un modello imprenditoriale fondato su qualità, visione industriale e relazioni di lungo periodo.

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Attraverso testimonianze, racconti e momenti di convivialità, la giornata ha posto al centro il valore del lavoro condiviso, della continuità imprenditoriale e della cultura aziendale che ha accompagnato la crescita di ICAM attraverso le generazioni.

Particolarmente significativo il momento dedicato alla storia della famiglia Agostoni-Vanini, che da tre generazioni guida il percorso dell’azienda custodendone identità, competenze e visione strategica. Nel racconto delle origini di ICAM e della figura del fondatore Silvio Agostoni è emersa la capacità di trasformare le difficoltà del dopoguerra in opportunità, costruendo negli anni un progetto industriale cresciuto ben oltre i confini del territorio lecchese.

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In questi 80 anni ICAM ha costruito il proprio percorso crescendo senza perdere la propria identità”, ha dichiarato Giovanni Agostoni. “Oggi siamo una realtà presente in diversi Paesi del mondo e continuiamo a guardare avanti con progetti importanti, ma ciò che ci ha permesso di arrivare fino a qui sono soprattutto le persone: le competenze, l’impegno quotidiano e il senso di responsabilità di chi, ogni giorno, contribuisce a costruire questa storia”.

Nel corso dell’evento sono intervenuti anche gli esponenti della seconda e terza generazione della famiglia e il management aziendale, ripercorrendo le principali tappe della crescita di ICAM: dalle intuizioni imprenditoriali degli inizi fino allo sviluppo internazionale, passando per la costruzione di una filiera diretta e integrata, l’innovazione industriale e i nuovi investimenti strategici.

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La celebrazione è stata accompagnata dalla conduzione della speaker radiofonica Petra Loreggian, mentre il comico Paolo Cevoli ha proposto un intervento ironico dedicato al “marketing romagnolo”, raccontando con umorismo il valore delle relazioni umane, del lavoro di squadra e dello spirito con cui affrontare le sfide quotidiane.

La giornata è stata inoltre arricchita da un percorso espositivo dedicato alla memoria aziendale e all’evoluzione industriale di ICAM, con immagini storiche, materiali d’archivio, campagne pubblicitarie, prodotti iconici e cimeli che hanno raccontato ottant’anni di storia dell’azienda.

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Spazio anche alla mostra fotografica “Testa e Cuore”, realizzata da Francesca Moscheni e Lucrezia Roda, pensata per interpretare attraverso linguaggi contemporanei il rapporto tra persone, lavoro, ricerca industriale e materia prima che accompagna da sempre il percorso dell’azienda.

Fondata nel 1946, ICAM rappresenta oggi una delle realtà italiane più riconosciute nel settore del cioccolato, con una presenza internazionale e una filiera integrata del cacao sviluppata attraverso investimenti in qualità, innovazione e sostenibilità, mantenendo saldo il legame con il territorio e con le comunità che ne hanno accompagnato la crescita.

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