Il Consorzio Adda Energia festeggia 25 anni al fianco delle aziende

Nella sede di Confapi Lecco Sondrio il convegno dal titolo “Costi energetici: la zavorra delle imprese italiane”

Il presidente Bonfanti: “Cambia la nostra immagine ma non lo spirito con cui continueremo ad agire”

LECCO – Il Consorzio Adda Energia compie 25 anni. Nato nel 1999 con lo scopo di valutare e selezionare le migliori offerte per la definizione dei nuovi contratti di fornitura di energia e gas per le aziende e vigilare costantemente sulle dinamiche del mercato e sulla corretta evoluzione economico-tecnica delle forniture, oggi ha tagliato l’importante traguardo.

Per l’occasione è stato organizzato stamattina, nella sede di Confapi Lecco Sondrio, il convegno dal titolo “Costi energetici: la zavorra delle imprese italiane” a cui hanno partecipato Stefano Besseghini presidente dell’Arera (Autorità nazionale per l’energia), Ambrogio Bonfanti presidente del Consorzio Adda Energia, Luigi Sabadini presidente di Unionmeccanica nazionale e Luca Pagni, giornalista del quotidiano La Repubblica e esperto di temi energetici.

Proprio il presidente Bonfanti ha aperto i lavori con un suo saluto a tutti i presenti: “Era il 26 novembre del 1999 quando il consorzio muoveva i primi passi nel nuovo mondo. I soci fondatori erano 21, dopo 25 anni siamo 83. L’attività si è sviluppata nel corso degli anni fino a raggiungere 250 forniture elettriche che esprimono un consumo annuo complessivo di 170 gigawatt/ora. Il consorzio cura anche l’attività della gestione delle forniture gas. Nel corso di questi 25 anni il mondo si è stravolto e ci ha anche travolto, come dimenticare la bufera che ci ha investito nel biennio 2021/2022? Ricordiamo la preoccupazione data dalle cifre delle bollette che ci facevano perdere il sonno. Siamo riusciti a uscirne interi e oggi siamo qui anche per non dimenticare quei momenti difficilissimi”.

“in un sistema globalizzato noi siamo solo un piccolo ingranaggio, ma siamo un ingranaggio d’acciaio che difficilmente si spezza – ha concluso il presidente Bonfanti -. Con questo convegno, oltre a celebrare i 25 anni del Consorzio Adda Energia, vogliamo affrontare una tematica che coinvolge tutto il tessuto imprenditoriale del nostro territorio: i prezzi energetici nazionali, la forbice che li separa da quelli esteri e li penalizza nei confronti dei competitor stranieri”.

Durante la mattinata è stato presentato anche il nuovo logo che ha accompagnato il consorzio dalla sua nascita, ora ridisegnato in chiave più attuale: “Un elegante monogramma che combina l’iniziale del consorzio e la forma esagonale che richiama la convenzione con Confapi Lecco Sondrio. Cambia la nostra immagine ma non lo spirito con cui continueremo ad agire e l’impegno nell’offrire assistenza, consulenza e supporto alle imprese ogni giorno”.

Ora l’attività del Consorzio Adda Energia non si ferma, anzi, si approccia ai cambiamenti in arrivo con la transizione energetica.