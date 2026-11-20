“Le officine hanno bisogno di figure professionali con competenze molto più ampie rispetto al passato”

Il presidente degli Autoriparatori di Confartigianato al convegno nazionale “L’ecosistema della Rete E-Mobility – 6 anni di Mobilità Sostenibile a Scuola: risultati e prospettive”

LECCO – Il futuro dell’autoriparazione passa da competenze sempre più specializzate, capaci di accompagnare la trasformazione tecnologica dei veicoli e l’evoluzione della mobilità sostenibile. Una sfida che richiede un rapporto sempre più stretto tra scuola e impresa, percorsi formativi aggiornati e maggiori opportunità per i giovani di conoscere da vicino un settore che sta cambiando profondamente.

Sono questi i temi portati da Maurizio Mapelli, presidente degli Autoriparatori di Confartigianato Imprese Lecco, presidente regionale dei Meccatronici e vicepresidente nazionale di Confartigianato Meccatronici-Gommisti, al convegno nazionale “L’ecosistema della Rete E-Mobility – 6 anni di Mobilità Sostenibile a Scuola: risultati e prospettive”, svoltosi presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa, organizzata dalla Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile in collaborazione con il Ministero, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della formazione e delle imprese per confrontarsi sull’evoluzione delle professionalità legate alla transizione energetica e tecnologica dei trasporti. Un’occasione per fare il punto sulle esperienze sviluppate negli ultimi anni e sulle prospettive di collaborazione tra sistema scolastico e mondo produttivo.

Mapelli è intervenuto nella sessione dedicata a “Il gap delle competenze e il ruolo delle aziende”, portando l’esperienza degli autoriparatori e richiamando l’attenzione sulla crescente distanza tra le professionalità richieste dalle imprese e le competenze disponibili sul mercato del lavoro.

“Il nostro settore sta vivendo una trasformazione profonda. La conoscenza dell’automobile si sta spostando sempre più verso l’elettronica, il software e le nuove motorizzazioni elettriche e ibride. Le officine hanno bisogno di figure professionali con competenze molto più ampie rispetto al passato, capaci di intervenire su sistemi complessi, effettuare diagnosi avanzate e operare in sicurezza sulle nuove tecnologie. Il problema è che queste professionalità sono sempre più difficili da trovare e anche per le imprese diventa impegnativo sostenere da sole tutto il percorso di aggiornamento e formazione”.

Una trasformazione che non riguarda esclusivamente le officine, ma coinvolge l’intero ecosistema della mobilità: dalla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica alla gestione dei sistemi elettrici, fino alle competenze digitali e trasversali richieste dalle nuove attività.

Uno dei punti centrali dell’intervento di Mapelli è stato il ruolo della scuola nella costruzione di queste professionalità. Secondo il rappresentante di Confartigianato, il sistema formativo deve sviluppare una collaborazione sempre più concreta con le imprese, coinvolgendole nella definizione dei percorsi didattici e attribuendo maggiore spazio all’apprendimento pratico.

“I programmi formativi devono essere costruiti attraverso un confronto costante con il mondo delle imprese, perché sono queste a conoscere direttamente le trasformazioni del lavoro e le competenze che saranno necessarie nei prossimi anni. La preparazione teorica rimane fondamentale, ma deve essere accompagnata da esperienze pratiche significative. Dobbiamo valorizzare maggiormente la formazione in azienda, prendendo esempio anche da modelli nei quali l’apprendimento sul campo occupa una parte importante del percorso scolastico”.

Nel corso del confronto Mapelli ha portato anche la propria esperienza nel territorio lecchese, dove Confartigianato, attraverso la Categoria Autoriparatori, ha sviluppato negli anni una collaborazione con ENAIP per favorire la formazione professionale e l’avvicinamento dei giovani al settore.

Un percorso che ha portato, tra le altre iniziative, alla realizzazione di un vademecum dedicato agli stage in officina e carrozzeria, elaborato insieme al Gruppo Scuola dell’Associazione e presentato anche a livello nazionale come esperienza di collaborazione tra formazione e impresa.

Particolarmente significativo, nel corso della giornata romana, il confronto diretto con gli studenti presenti. Mapelli ha raccontato di aver chiesto ai ragazzi quanti di loro fossero interessati a intraprendere un percorso professionale nell’autoriparazione 4.0, senza ricevere risposte positive.

“È stato un momento che mi ha fatto riflettere. Erano ragazzi preparati, motivati, con aspirazioni importanti, ma nessuno sembrava prendere in considerazione una professione nel nostro settore. Eppure oggi lavorare nell’autoriparazione significa confrontarsi quotidianamente con tecnologie avanzate, elettronica, informatica e sistemi sempre più sofisticati. È evidente che abbiamo anche una sfida culturale da affrontare: far conoscere ai giovani quanto siano cambiate queste professioni e quali opportunità possano offrire”.

La giornata ha riservato spazio anche alle esperienze degli studenti impegnati in progetti legati alla mobilità sostenibile, tra cui la Gara Nazionale della Mobilità Sostenibile SEL3C4RS, che coinvolge gli istituti nella progettazione e realizzazione di piccoli veicoli elettrici destinati a una competizione nazionale.

Proprio da questa iniziativa è emersa una possibile nuova collaborazione: la Rete E-Mobility ha infatti invitato Confartigianato a valutare la partecipazione alla giuria della prossima edizione della gara, in programma nel marzo 2027. Un’opportunità che potrebbe rafforzare ulteriormente il dialogo tra il mondo dell’autoriparazione e quello della scuola, valorizzando il contributo degli imprenditori nella valutazione delle competenze tecniche e progettuali sviluppate dagli studenti.

“È stata una giornata particolarmente significativa, anche dal punto di vista personale. Confrontarsi in una sede istituzionale così importante, insieme a rappresentanti del mondo accademico, della scuola e delle imprese, è stata un’esperienza emozionante. Ma soprattutto è stata un’occasione per portare all’attenzione nazionale problemi che viviamo quotidianamente nelle nostre officine. Il futuro dell’autoriparazione si costruisce anche attraverso queste occasioni di dialogo, facendo comprendere che la formazione dei giovani è una responsabilità condivisa tra scuole, imprese e istituzioni”.

Un messaggio che conferma l’impegno di Confartigianato Imprese Lecco nel promuovere il rapporto tra scuola e mondo produttivo, sostenere la formazione tecnica e valorizzare i mestieri artigiani come opportunità professionali qualificate, capaci di offrire ai giovani prospettive di crescita in settori ad alto contenuto tecnologico.