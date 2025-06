Il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco premiato per “Innovazione di Impresa”

I Giovani Lecchesi sono stati premiati durante l’11° edizione di ShareIT, organizzato quest’anno a Reggio Calabria

LECCO – Lecco si presenta come un faro di innovazione e dinamicità nell’imprenditoria italiana: il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco ha ricevuto un importante riconoscimento nazionale per il Premio “Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia” lanciato nell’autunno 2024. I giovani lecchesi sono stati premiati durante il 23 Giugno, durante l’undicesima edizione di ShareIT, l’evento annuale organizzato dai Giovani Imprenditori di Confcommercio, che quest’anno si è tenuto presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Mattia Maddaluno, presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, ha presentato il progetto prima di ricevere la targa e un riconoscimento economico. Il presidente ha dichiarato: “Oggi, innovare significa prendersi cura del territorio, delle persone che lo abitano e delle imprese che lo rendono vivo. È con questo spirito che il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco ha realizzato il progetto “Premio Innovazione d’Impresa”, prima edizione di un’iniziativa ideata, voluta e realizzata interamente da giovani imprenditori per altri giovani imprenditori. Un progetto che non si limita a premiare, ma punta a costruire un vero ecosistema innovativo, inclusivo e concreto per il futuro dell’imprenditoria locale“.

Nel suo intervento ha inoltre rimarcato la portata innovativa del progetto lecchese, evidenziando impatto e risultati: “La prima edizione ha già mostrato chiaramente il valore dell’iniziativa e la capacità di creare networking reale tra imprese e istituzioni, di offrire una visibilità mediatica significativa e di trasmettere orgoglio territoriale. Questo Premio – prosegue il Presidente – rappresenta il primo tassello di una strategia più ampia, volta a mappare e supportare le giovani imprese locali, rafforzare il ruolo di Confcommercio come luogo di dialogo, supporto e innovazione e promuovere una cultura imprenditoriale nuova, coraggiosa e collaborativa”.

Il presidente Maddaluno ha voluto subito condividere con l’associazione di piazza Garibaldi il premio ottenuto: “Questo premio ci rende orgogliosi come Gruppo Giovani perchè sono stati apprezzati i principi su cui l’abbiamo costruito. Credo sia una soddisfazione per tutta Confcommercio Lecco che da subito ci ha dato fiducia e che ha creduto in noi. Ringrazio il presidente Antonio Peccati, il direttore Alberto Riva e la struttura per il supporto che ci ha fornito, in primis Chiara Pezzini e Jennifer Megna dell’Ufficio Marketing”.

ShareIT ha visto protagonisti giovani imprenditori, aziende d’eccellenza, istituzioni. Oltre 120 partecipanti, provenienti da tutte le regioni di Italia, si sono confrontati per dibattere su temi di attualità legati all’imprenditoria e all’economia, come l’innovazione digitale, l’accesso al credito, la semplificazione burocratica e le agevolazioni fiscali. A proposito del successo della manifestazione Maddaluno ha dichiarato: “E’ stata una due giorni davvero interessante e stimolante. La presenza mi fa doppiamente piacere, vista anche la delega che ho come vicepresidente nazionale! Un’opportunità unica per fare formazione e team building, per condividere best practices con l’obiettivo di ispirare e creare nuove opportunità di crescita e collaborazione tra i giovani imprenditori. Come ha evidenziato il presidente Matteo Musacci noi Giovani vogliamo rappresentare le nostre imprese per portarle in un futuro che è sempre più veloce, che cambia sempre più spesso”.