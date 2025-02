Il Lago di Como protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo Milano 2025

Un’unica voce per valorizzare il territorio con i suoi testimonial e ambasciatori

“Il marchio non è solo un simbolo, ma uno strumento concreto per chi opera nel turismo e nelle filiere connesse”

LECCO – Il Lago di Como si appresta a celebrare le sue eccellenze con la terza edizione dell’evento di premiazione dei Testimonial e degli Ambasciatori del marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”, che si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 15:30 presso la BIT Milano, Fieramilano (Rho), Stand Regione Lombardia – Padiglione 11.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, costituisce un’importante opportunità per valorizzare e promuovere in modo sinergico le bellezze e le eccellenze del Lago di Como e dei territori circostanti. Il marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo” si conferma, infatti, un prezioso strumento strategico per rafforzare il posizionamento internazionale della destinazione, consolidandola come una delle mete turistiche più prestigiose al mondo.

“Aver scelto la BIT per premiare i nostri Ambasciatori e Testimonial evidenzia la rilevanza di questo progetto, che unisce le forze del territorio con il supporto della Regione Lombardia – dichiara Fabio Dadati, componente di giunta con delega al turismo della Camera di Commercio di Como-Lecco – Il marchio non è solo un simbolo, ma uno strumento concreto per chi opera nel turismo e nelle filiere connesse, racconta una destinazione di eccellenza e permette di promuoverla con una sola voce, rafforzandone l’identità e l’attrattività”.

Durante l’evento, verranno premiati i professionisti e le realtà che, con il loro impegno e dedizione, hanno contribuito a promuovere l’unicità del Lago di Como a livello internazionale. L’incontro sarà anche un’importante occasione per gli operatori economici delle province di Como e Lecco per ottenere informazioni dettagliate su come richiedere l’autorizzazione all’uso del marchio.

Questi i nomi dei nuovi Ambasciatori del Lago di Como nel mondo:

BARBARA MAZZALI -Assessore al Turismo, Moda, Design e Marketing Territoriale di Regione Lombardia

CATERINA ORLANDO- ENIT New York area manager USA e Messico

al ricordo di EMANUELA BONI sede ENIT di Los Angeles

ACQUA SAN BERNARDO

ANTONIO PECCATI – Presidente Associazione Amici Di Lecco

KIKI DEERE giornalista

DON DAVIDE MILANI – Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo

CRISTINA ZUCCHI- Hotel General Manager gruppo Lario Hotels

Questi i nomi dei nuovi Testimonial del marchio Lago di Como: