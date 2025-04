Il mondo Equo e Solidale al fianco di Fashion Revolution

Dal 22 al 27 aprile l’evento per chiedere una moda più giusta e più etica

Il tema di quest’anno, è Think globally, act locally

LECCO – La Cooperativa Mondo Equo e l’Associazione Equosolidale Lecco ODV aderiscono alla Fashion Revolution Week 2025 ideata da Altromercato, con Altraqualità, Equomercato, Meridiano361, Progetto Quid ed Equo Garantito per chiedere una moda più giusta e più etica. Quest’anno la Fashion Revolution Week si terrà dal 22 al 27 aprile.

Il movimento è nato nel 2013 in risposta al crollo del Rana Plaza in Bangladesh, un terribile incidente che provocò la morte di 1134 persone e 2500 feriti, per lo più giovani donne. A dodici anni dal crollo del Rana Plaza è sempre importante e pressante far sentire la voce del movimento italiano del commercio Equo e Solidale.

Fashion Revolution nasce con uno scopo ben preciso: evitare che tragedie di questo genere si ripetano in futuro chiedendo ai brand di tutto il mondo maggiore trasparenza e quindi controllo della loro catena produttiva. Il tema di quest’anno, è THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY, con l’obiettivo di dare ai cittadini gli strumenti per coinvolgere i policy maker locali, quindi agire a livello di comunità.

Tramite questi link, è possibile seguire le campagne e raccogliere maggiori informazioni: www.fashionrevolution.org/frw-25/ – www.abitipuliti.org.

Durante la Fashion Week le botteghe della Coop. Mondo Equo di Lecco, Calolzio e Mandello saranno a disposizione per fornire ulteriori informazioni sulla moda etica prodotta dalle cooperative del commercio equo e solidale che hanno a cuore le persone e l’ambiente.

La Cooperativa e l’Associazione richiamano la possibilità di vedere alcuni filmati di JUNK – Armadi pieni, un interessante docu-serie co-prodotta da Willmedia e Sky realizzati da Matteo Ward. Sono dei filmati che esprimono con grande chiarezza le conseguenze attuali di una moda indiscriminata, con effetti drammatici su umanità e ambiente.

Ecco il link con il primo episodio, gli altri sono a seguire su youtube