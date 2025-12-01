Il presidente della Fnaarc Petranzan ospite degli agenti di commercio lecchesi

La presidente lecchese Maggi: “È stato un momento di confronto e di ascolto sulla nostra professione”

LECCO – Venerdì 28 novembre gli agenti di commercio della Fnaarc (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio) Lecco hanno avuto il piacere di incontrare una delegazione di colleghi Fnaarc in visita a Lecco.

A fare visita al Direttivo provinciale, guidato da poche settimane dalla presidente Francesca Maggi, sono stati il presidente nazionale Fnaarc Alberto Petranzan, il consigliere Fnaarc nel CDA di Enasarco Andrea Pizzi e l’avvocato Paolo Petriello.

“È stato un momento di confronto e di ascolto sulla nostra professione, sul nostro impegno per gli agenti di commercio, sugli obiettivi futuri e il futuro stesso della nostra professione, in continuo cambiamento – sottolinea con orgoglio la presidente di Fnaarc Lecco, Francesca Maggi – Ringrazio il presidente Petranzan, il consigliere Pizzi e l’avvocato Petriello per essere venuti a Lecco per conoscere la nostra realtà e ascoltare le nostre istanze. Credo possa essere l’inizio di un dialogo importante e proficuo con la Fnaarc nazionale”.

Durante il confronto di venerdì scorso si sono affrontati diversi temi tra cui la situazione di Enasarco e soprattutto la questione relativa agli AEC (Accordi Economici Collettivi). “Abbiamo anche parlato dei successi raggiunti con il nuovo Accordo Economico Collettivo, tra cui mi piace evidenziare anche il diritto alla provvigione sulle vendite online”, conclude la presidente Maggi.