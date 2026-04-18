“Il prodotto e la mano”: inaugurata la mostra sul Made in Italy artigiano lecchese

Saranno oltre 30 imprese del territorio le protagoniste di questa esposizione, che si svilupperà dal 15 aprile al 15 maggio con una formula originale: non un unico spazio espositivo, ma una rete diffusa di luoghi che diventano parte integrante dell’esperienza. Le esposizioni saranno infatti ospitate nella sede di Confartigianato Imprese Lecco, nelle delegazioni territoriali e direttamente negli spazi di alcune aziende aderenti. Un percorso che trasforma l’intero territorio in una vetrina viva del saper fare artigiano.

Ogni tappa sarà autonoma ma inserita in un racconto unitario, costruito attorno al concetto chiave del progetto: “un prodotto – una storia – una competenza”. Gli oggetti esposti diventano così strumenti narrativi, capaci di collegare il prodotto finito alla mano che lo ha creato, restituendo al pubblico il valore autentico del lavoro artigiano.

L’iniziativa consente infatti ai visitatori di avvicinarsi concretamente al mondo dell’artigianato, entrando – in alcuni casi fisicamente – in laboratori e officine, scoprendo processi produttivi, competenze tecniche e percorsi imprenditoriali.

Non solo esposizione, ma anche racconto culturale e sociale: il progetto mette in luce la dimensione familiare dell’impresa, il patrimonio di conoscenze tramandate nel tempo e, allo stesso tempo, la capacità delle aziende di innovare, grazie a prodotti ad alto contenuto tecnologico.

Il percorso ha preso avvio simbolicamente già il 15 aprile, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, con un momento dedicato al Movimento Donne Impresa, che ha presentato prodotti e servizi raccontandone la genesi, dall’idea alla realizzazione.

Il momento centrale è stato però il taglio del nastro di ieri, che ha coinvolto contemporaneamente la sede di Lecco, le delegazioni e le imprese partecipanti, alla presenza delle aziende espositrici, dei dirigenti associativi e delle istituzioni locali.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva: “Questa mostra è un’esperienza di cui siamo orgogliosi: nasce da una forte partecipazione delle imprese e da quella capacità di fare sinergia che caratterizza la nostra associazione”. Riva ha sottolineato anche il momento favorevole per il settore: “Arriva in un momento importante, dopo il riconoscimento normativo che valorizza davvero l’artigianato e mette un freno a chi ne abusava. È un segnale concreto di attenzione verso un mondo che troppo spesso viene ricordato solo a parole”. E ha ribadito l’obiettivo dell’iniziativa: “Questa iniziativa vuole raccontare, in modo semplice e diretto, ciò che l’artigianato è davvero capace di esprimere”.

Nel corso dell’inaugurazione è stato letto anche il testo del presidente della Zona 3 (Lecco-Valmadrera) Francesco Rotta, che ha offerto una chiave di lettura più ampia del progetto e del suo significato: “Il Made in Italy è molto più di un marchio: è un patrimonio fatto di competenze, cultura del lavoro e capacità di trasformare il saper fare in valore. Un patrimonio che trova nell’artigianato la sua espressione più autentica e concreta”. Rotta ha sottolineato come la mostra rappresenti una traduzione concreta di questi valori: “In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, Confartigianato Imprese Lecco ha voluto dare forma a questi principi attraverso la mostra diffusa “Il prodotto e la mano”, selezionata dal Ministero tra le iniziative rappresentative a livello nazionale”.

Un passaggio importante è stato dedicato al ruolo del territorio lecchese: “L’artigianato è qualità, attenzione al dettaglio, identità. È capacità di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici. Il territorio lecchese rappresenta un esempio concreto di tutto questo”. E ancora:”Qui l’artigianato è parte integrante della comunità, contribuisce allo sviluppo economico e custodisce competenze che rendono le nostre imprese riconosciute e apprezzate ben oltre i confini locali”.

Il progetto si distingue anche per la sua struttura diffusa, fortemente voluta dall’associazione: “Non abbiamo organizzato l’esposizione solo nella sede di Lecco: abbiamo voluto creare una mostra che valorizzasse tutto il territorio, accendendo i riflettori su tutte le nostre delegazioni”. Un modello che rafforza il legame tra imprese e comunità: “È un modo per rafforzare quel legame tra impresa e territorio che è uno dei tratti distintivi della nostra associazione”. La mostra coinvolge aziende di diversi settori, offrendo uno spaccato completo del tessuto produttivo locale: “Il percorso attraversa molte categorie dell’artigianato lecchese: dall’alimentare al benessere, dalla moda alla minuteria metallica, fino a grafici, officine meccaniche, edilizia, legno arredo e fabbri”.

Un elemento distintivo dell’iniziativa è anche l’apertura al pubblico delle imprese: “Alcune aziende apriranno le proprie sedi per permettere ai cittadini di entrare nei luoghi in cui il valore prende forma, offrendo un’esperienza per molti inedita e sicuramente affascinante”. Il progetto assume quindi anche un valore strategico per il futuro: “Promuovere il Made in Italy significa sostenere imprese, lavoro e competenze che ogni giorno contribuiscono a costruire il futuro delle nostre comunità”. Fino al 15 maggio, cittadini e visitatori potranno scoprire questo patrimonio diffuso: “È un’occasione che speriamo venga colta il più possibile, perché il nostro è un universo che merita di essere conosciuto di più”, ha concluso Rotta.

A evidenziare il valore identitario del progetto è stata il segretario generale Matilde Petracca, che ha parlato di un impatto immediato sul pubblico: “Questa mostra restituisce un colpo d’occhio molto forte: trasmette senso di appartenenza, valori condivisi e identità”. Un elemento centrale è la fiducia, come ha spiegato: “È la fiducia che rende questo mondo credibile e riconoscibile, soprattutto in un contesto sempre più standardizzato. Qui invece ogni prodotto racconta un percorso unico, fatto di idee, passione e lavoro”.

Sulla stessa linea il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, che ha sottolineato il ruolo strategico del settore: “L’artigianato rappresenta una ricchezza economica e culturale per il territorio, un vero patrimonio che contribuisce a valorizzare la nostra provincia anche oltre i confini locali”.

A chiudere gli interventi, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che ha rimarcato il legame tra artigianato e comunità: “Il valore dell’artigianato sta nel legame con il territorio e nelle persone: è un modello fondato su qualità, creatività e relazioni di fiducia che rafforza anche il tessuto sociale”.

La mostra diffusa “Il prodotto e la mano” si conferma così un progetto capace di raccontare il Made in Italy partendo dalle radici locali, valorizzando competenze, storie e innovazione. Un viaggio nel cuore dell’artigianato lecchese che, fino al 15 maggio, offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire da vicino ciò che rende unico questo patrimonio.