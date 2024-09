Il rallentamento nell’economia lariana (e non solo) coinvolge anche il Terziario

Si sono intensificati i segnali di rallentamento del comparto industriale

I dati della Camera di Commercio di Como-Lecco relativi al 2° trimestre 2024

LECCO – Nel 2° trimestre 2024 i segnali di rallentamento del comparto industriale dell’economia lariana si sono intensificati. In provincia di Lecco torna negativa la variazione tendenziale degli ordini (-2,5%, rispetto al +2,5% del trimestre precedente); peggiorano quelle di produzione (da -0,5% a -1,9%) e fatturato (da -1,8% a -2%). L’andamento dell’occupazione, invece, resta positivo e migliora rispetto al 1° trimestre (da +1,1% a

+1,4%).

Anche a Como, produzione e ordini registrano variazioni tendenziali negative e in peggioramento: rispettivamente -4,5% (contro il -2,5% dei primi tre mesi del 2024) e -4,7% (a fronte del precedente -3%). In calo – seppur meno marcato – anche il fatturato, che passa da -4,9% a -3,1%. Resta stabile l’incremento dell’occupazione (+0,7% nel primo trimestre 2024 e +0,8% nel secondo).

A Como anche la performance dell’artigianato rimane in territorio negativo, seppur con miglioramenti rispetto al 1° trimestre: la produzione scende dell’1,2% (a fronte del -1,3% di gennaio-marzo), gli ordini dello 0,3% (-2%), il fatturato dell’1,1% (-2,5%) e l’occupazione dello 0,1% (-0,9%). A Lecco restano negative le variazioni tendenziali di ordini (che, tuttavia, passano da -3,9% a -1,4%) e occupazione (da -0,3% a -1%), mentre tornano positivi produzione e fatturato (da -2,2% a +1,9% e da -3,7% a +1,3%).

In entrambe le province lariane torna negativa la variazione del volume d’affari del commercio: a Como passa dal +1,4% registrato nei primi tre mesi del 2024 al -0,4%; a Lecco da +0,4% a -2,1%. Tuttavia, nel commercio rimane positivo l’andamento dell’occupazione: per Como passa da +2,9% a +1,7%; per Lecco da +3,4% a +3,8%. A Lecco anche il volume d’affari dei servizi registra un’inversione di tendenza, passando da +3,1% a -0,2%, mentre la variazione tendenziale di Como si attesta a +2,1% (a fronte del +2% del 1° trimestre). L’occupazione in questo settore continua a crescere (da +2,9% a +5,4% a Como e da +0,8% a +2,1% a Lecco).

Di seguito la nota informativa “Analisi congiunturale 2° trimestre 2024 – Industria, Artigianato, Commercio e Servizi”, realizzata dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

L’ANALISI CONGIUNTURALE COMPLETA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2024