Il Rotary Club Lecco alla conferenza europea CORE: al centro i progetti per i giovani

Presenti a Kehl i rappresentanti di sei distretti Rotary di Italia, Francia e Germania

Confronto su democrazia, istruzione e iniziative transnazionali

LECCO – Rafforzare la collaborazione tra i Paesi europei e offrire ai giovani nuove opportunità di formazione, incontro e partecipazione. È questa la direzione indicata dalla quinta conferenza generale del CORE (Cooperation of Rotarians for Europe), che si è svolta il 10 e 11 ottobre a Kehl, nel Baden-Württemberg, in Germania, sulla sponda del Reno di fronte a Strasburgo.

All’incontro hanno partecipato rotariani appartenenti a sei distretti di Italia, Francia e Germania. Presente anche Giorgio Rusconi, del Rotary Club Lecco. La conferenza ha rappresentato un’occasione di confronto sui progetti già avviati, sulle nuove iniziative e sulle condizioni organizzative necessarie per consolidare la cooperazione transnazionale.

L’obiettivo del CORE è rafforzare i legami tra i club e i distretti Rotary delle regioni coinvolte: Rhône-Alpes in Francia, Baden-Württemberg in Germania e Lombardia in Italia. Al centro, la condivisione di progetti replicabili e il coinvolgimento più diretto delle nuove generazioni.

Democrazia e partecipazione giovanile

Tra i temi affrontati durante la conferenza figurano la tutela della democrazia, dei diritti e delle istituzioni europee. La relazione di Heike Thiele, ambasciatrice per la Germania presso il Consiglio d’Europa, ha richiamato l’attenzione sulle pressioni che interessano i sistemi democratici, sulla fiducia dei cittadini e sulla necessità di un impegno condiviso da parte di istituzioni, governi e organizzazioni civiche.

Un altro punto centrale è stato il ruolo dei giovani nei processi decisionali. Per favorire una partecipazione effettiva, è emersa l’importanza di creare occasioni concrete di confronto, promuovere l’alfabetizzazione mediatica e ridurre gli ostacoli economici e organizzativi che possono limitare l’accesso alle opportunità internazionali.

L’esperienza della regione del Reno superiore è stata indicata come esempio del valore della cooperazione tra territori in settori come trasporti, istruzione, cultura e ambiente. Parallelamente, è stata sottolineata la necessità di rendere più chiari i ruoli delle strutture nazionali e dei comitati CORE, individuando referenti, modalità di coordinamento e responsabilità finanziarie.

Bergamo prepara il Rotary European Stars

Tra i progetti in primo piano c’è il Rotary European Stars (RES), un seminario di tre giorni destinato a 30 giovani tra i 19 e i 24 anni, con dieci partecipanti per ciascun Paese coinvolto. La prossima edizione è stata annunciata a Bergamo dal 9 all’11 aprile 2027.

Restano tuttavia da chiarire il modello di finanziamento e il budget complessivo dell’iniziativa: dalla documentazione disponibile non risulta un’approvazione definitiva dei finanziamenti.

Prosegue anche il Progetto scolastico trinazionale (TNSP), che mette in relazione scuole e club Rotary dei tre Paesi. Il programma prevede un incontro a gennaio, attività online e presentazioni a maggio, in un percorso che favorisce il confronto tra studenti di contesti nazionali diversi.

Per il progetto è indicato un budget di 96.000 euro nell’arco di tre anni, con finanziamento riportato fino al 2028. Restano da confermare i nomi dei club partecipanti e la ripartizione dettagliata dei costi. A gennaio sarà inoltre affrontato il tema della prosecuzione oltre il 2028 e delle possibili estensioni ad altre regioni.

Tirocini, istituzioni europee e divulgazione scientifica

Un altro ambito di lavoro riguarda gli scambi professionali e i tirocini attraverso il programma NGSE e l’iniziativa Future4EU. Quest’ultima offre tirocini retribuiti in Germania, ma le candidature finora raccolte risultano insufficienti. In vista di un nuovo ciclo nel 2027, l’obiettivo è rafforzare la promozione del programma e individuare coordinatori in Francia e Italia.

Il CORE intende inoltre avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni comunitarie attraverso Rotary Connects EU. Tra le proposte discusse figura un percorso in più fasi per giovani tra i 20 e i 25 anni, con sessioni dedicate all’Unione europea, una visita a Bruxelles e la possibilità di accedere a tirocini della durata di sei mesi. Finanziamento e approvazione del progetto restano da definire.

Spazio anche alle discipline scientifiche e tecnologiche, con Youth@STEM4SF e le iniziative di divulgazione STEM rivolte ai giovani, in particolare alle ragazze. Tra le attività ipotizzate figurano webinar, concorsi, hackathon e laboratori. È stata proposta la costituzione di una commissione CORE e l’organizzazione di un webinar entro la fine di ottobre 2026, ma i responsabili e gli impegni finanziari devono ancora essere confermati.

Nuove proposte per favorire gli scambi

Durante il confronto sono emerse anche nuove idee, ancora in fase di proposta e senza decisioni definitive di avvio. Tra queste, uno scambio di una settimana tra famiglie per ragazzi tra i 14 e i 16 anni che non abbiano già avuto esperienze internazionali.

Un’altra ipotesi riguarda l’organizzazione di visite aziendali rivolte ai giovani prossimi alla conclusione degli studi, con testimonianze e attività di mentoring da parte di dirigenti. È stata inoltre avanzata la proposta di uno scambio sportivo, per esempio calcistico, della durata di un fine settimana tra i sei distretti, con momenti dedicati all’Europa, al Rotary e alle opportunità per le nuove generazioni.

Per passare dalle idee alla realizzazione sarà necessario individuare club, scuole, aziende e partner pubblici interessati nei tre Paesi, oltre a definire i referenti nazionali e i responsabili dei singoli progetti. Tra le priorità figurano anche la chiarificazione dei budget e delle quote di partecipazione, il rafforzamento delle candidature a Future4EU e la preparazione dei documenti per le attività STEM.

Il modello NGSE sarà inoltre portato alla prossima riunione del Consiglio CORE, la cui data non è stata indicata.

Il percorso di cooperazione guarda già al prossimo appuntamento: la sesta conferenza generale del CORE è prevista nell’ottobre 2027 a Sarnico, in provincia di Bergamo. L’obiettivo resta consolidare il dialogo tra i distretti e trasformare la collaborazione europea in opportunità concrete per studenti e giovani professionisti, mantenendo al centro la formazione, lo scambio di esperienze e la partecipazione.