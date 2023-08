Immobiliare. Al via il corso abilitante per agenti d’affari in mediazione

Ritorna dopo qualche anno di stop la proposta formativa: si parte il 23 ottobre alla regia Confcommercio Lecco e Fimaa Lecco

Il presidente Fimaa Lecco: “Il mercato immobiliare lecchese sta vivendo una stagione vivace e dinamica”

LECCO – Torna a Lecco il corso abilitante per “Agente d’affari in mediazione”. A organizzarlo Confcommercio Lecco, ente accreditato in Regione Lombardia, e Fimaa Lecco. Una proposta particolarmente significativa, visto che a norma di legge questo percorso rappresenta il requisito necessario per poter diventare agente d’affari in mediazione presso le agenzie immobiliari.

Il corso, della durata complessiva di 220 ore, prenderà il via lunedì 23 ottobre 2023 per poi concludersi lunedì 18 marzo 2024 e si svolgerà dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 21 presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco. La proposta formativa si svolgerà per il 70% in presenza in aula e per il 30% online: le iscrizioni sono già aperte e vanno effettuate entro il 20 settembre.

“Si tratta di una iniziativa importante, un corso che si terrà in presenza per oltre due terzi delle ore e che verrà proposto a Lecco – spiega il presidente di Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo – Siamo contenti di potere riproporre qui da noi, dopo diversi anni di assenza, questo percorso formativo realizzato da Confcommercio Lecco. Si tratta di una opportunità, per quanti vogliono svolgere questa professione, di frequentare a Lecco, senza dovere andare fuori provincia e senza doversi ‘accontentare’ di un corso totalmente da remoto”. E aggiunge: “Crediamo ci possano essere numerose persone potenzialmente interessate: la platea è ampia. Il mercato immobiliare lecchese sta vivendo una stagione vivace e dinamica: c’è interesse anche per il fronte turistico e per quello legato a Lecco città universitaria”.

Durante il corso si affronterà il seguente programma: elementi di normativa fiscale e tributaria; elementi di urbanistica, documentazione catastale e tecniche di estimo, valutazione del bene; elementi di natura contrattuale, commerciale e condominiale; canali di comunicazione e promozione; tecniche di vendita e locazione di aziende; tecniche di negoziazione e marketing; contratti di incarico e mandato, vendita, acquisto; tipologie di iscrizioni/trascrizioni sui beni; documentazione per la compravendita.

Per informazioni è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione (dal 24 agosto: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it) oppure scaricare direttamente dal sito la scheda di adesione e l’informativa dettagliata del percorso.