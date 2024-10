Imprese artigiane, nell’area lariana sono oltre 23 mila. Il report della Camera di Commercio

Crescita e declino delle imprese artigiane lariane nel primo semestre 2024

Un’analisi dettagliata delle aperture, cessazioni e occupazione nel settore artigiano di Como e Lecco

COMO – La Camera di Commercio di Como-Lecco ha pubblicato un rapporto dettagliato sull’andamento delle imprese artigiane lariane nel primo semestre del 2024. Il documento, redatto dall’Ufficio Studi e Statistica, offre una panoramica completa sulle aperture, cessazioni e il numero di addetti nel settore artigiano.

Al 30 giugno 2024, le imprese artigiane attive in Italia superano 1,2 milioni, rappresentando il 24,6% del totale delle imprese. In Lombardia, le imprese artigiane sono oltre 232.000, pari al 28,4% del totale regionale. Nell’area lariana, le imprese artigiane sono poco più di 23.000, con Como che conta 14.826 realtà (34,9%) e Lecco 8.198 (36,3%). Lecco si posiziona al primo posto regionale e al secondo nazionale per incidenza delle aziende artigiane, mentre Como è terza in Lombardia e quinta a livello nazionale.

Nel primo trimestre del 2024, gli addetti delle imprese artigiane in Italia sono quasi 2,7 milioni, con un’incidenza del 14,7% sul totale dei lavoratori. In Lombardia, gli addetti superano le 500.000 unità, pari all’11,3% del totale regionale. Nell’area lariana, gli addetti sono circa 54.000, con Como che ne conta 33.900 (20,6%) e Lecco 19.800 (21,1%).

Il rapporto evidenzia anche la distribuzione delle imprese artigiane per settore di attività. A livello nazionale, il 38,8% delle imprese opera nel comparto delle costruzioni, seguito da altri servizi (13,6%) e servizi alla persona (12,6%). In Lombardia, la situazione è simile, con le costruzioni che rappresentano il 40,3% delle imprese artigiane. Nell’area lariana, il 38,7% delle imprese è attivo nelle costruzioni, il 15,1% in altri servizi e il 10,3% nei servizi alla persona.

Dal punto di vista giuridico, a fine giugno 2024, il 77,9% delle imprese artigiane italiane è costituito da imprese individuali, il 13,3% da società di persone e l’8,5% da società di capitale. In Lombardia, il 24% delle imprese artigiane è in forma di società, con una prevalenza di imprese individuali (75,9%).

Il rapporto della Camera di Commercio di Como-Lecco offre un quadro dettagliato e aggiornato del settore artigiano, evidenziando le dinamiche di crescita e declino che caratterizzano le imprese artigiane lariane nel contesto regionale e nazionale.

QUI IL REPORT COMPLETO