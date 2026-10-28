Imprese e patrimoni, a Lecco un incontro sul trust con Giulio Tremonti

Campa Avvocati e Tremonti Partners promuovono un incontro aperto al mondo imprenditoriale e giuridico

Venerdì 30 ottobre alle 18 all’Auditorium Plinio Agostoni di Confindustria Lecco e Sondrio

LECCO – Il trust come strumento per tutelare i patrimoni, pianificare il passaggio generazionale e garantire continuità alle imprese e alle famiglie. Sarà questo il tema al centro dell’incontro in programma venerdì 30 ottobre, alle 18, nell’Auditorium Plinio Agostoni di Confindustria Lecco e Sondrio, promosso dallo Studio Campa Avvocati in collaborazione con Tremonti Partners.

L’appuntamento, aperto al mondo imprenditoriale e giuridico, punta ad approfondire le caratteristiche del trust, uno strumento ancora poco conosciuto ma strategico nella gestione e nella protezione dei beni. Nel corso dell’incontro, esponenti del settore giuridico ed economico si confronteranno sulle opportunità offerte da questo istituto, con particolare attenzione alla pianificazione del passaggio generazionale e alla continuità nel tempo dei patrimoni e delle attività imprenditoriali.

Tra i relatori attesi figura il professor avvocato Giulio Tremonti, parlamentare e più volte ministro della Repubblica, che interverrà sul tema “Il capitalismo nel nuovo disordine mondiale”.

Ad aprire i lavori sarà l’avvocato Massimo Campa, seguito dal professor avvocato Alberto Lupoi di Tremonti Partners, esperto in materia di trust. L’avvocata Clarissa Auriemma approfondirà invece le opportunità legate al passaggio generazionale, mentre il dottor Luca Spreafico, dello Studio Negri & Associati, concluderà l’incontro con un’analisi dei temi affrontati durante il confronto.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento per imprenditori, professionisti e famiglie interessati a comprendere come pianificare il futuro delle proprie attività e gestire il patrimonio in un’ottica di continuità.

Lo Studio Campa Avvocati, fondato nel 2002 da Massimo Campa, offre consulenza e assistenza legale ad aziende, privati, famiglie ed enti pubblici. È presente con sedi a Lecco, Milano e Bruxelles, oltre che a Como, Roma e Trieste, e opera in diversi settori, tra cui manifatturiero, tecnologico, immobiliare, finanziario, sanitario e M&A.

Tremonti Partners, fondato nel 1985 da Giulio Tremonti, fornisce servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale a clienti nazionali e internazionali, con sedi a Milano, Roma e Washington.

Lo Studio Negri & Associati, attivo da oltre 50 anni, opera in ambito fiscale e amministrativo a favore di persone fisiche, imprese, lavoratori autonomi e persone giuridiche, con particolare attenzione alla pianificazione fiscale e alla gestione degli adempimenti.