Imprese e sindacati, accordo sui salari: intesa storica dopo 30 anni

L’accordo coinvolge 13 associazioni datoriali e le tre principali sigle sindacali

Dopo oltre trent’anni dal Protocollo del 1993, imprese e sindacati definiscono un nuovo quadro per la contrattazione collettiva. Tra le novità, meccanismi per adeguare gli stipendi all’inflazione e criteri condivisi per misurare la rappresentanza

ROMA – Nuove regole per la contrattazione collettiva, maggiore tutela delle retribuzioni e criteri condivisi per misurare la rappresentanza di imprese e sindacati. Sono alcuni dei punti centrali dell’accordo quadro raggiunto tra 13 associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, un’intesa che punta a ridisegnare il sistema delle relazioni industriali in Italia.

L’accordo è stato sottoscritto nella sede di Confindustria, al termine di un confronto tra le parti sociali avviato quasi due anni fa. La formalizzazione dell’intesa è prevista per il 14 dicembre. Si tratta di un passaggio significativo, considerando che l’ultimo grande riferimento condiviso sugli assetti della contrattazione risale al Protocollo del 1993.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il potere d’acquisto dei lavoratori. Il nuovo accordo prevede che, qualora l’inflazione effettiva misurata attraverso l’indice Ipca-Nei risulti superiore a quella stimata al momento della firma del contratto, il trattamento economico minimo venga adeguato secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le verifiche potranno avvenire con cadenza annuale o biennale durante la vigenza contrattuale. Saranno gli stessi contratti nazionali a stabilire tempi e modalità degli eventuali adeguamenti, con l’obiettivo di evitare che l’aumento del costo della vita si traduca in una progressiva perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni.

L’intesa interviene anche sui ritardi nei rinnovi contrattuali. In caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi successivi alla scadenza, viene richiamato il meccanismo previsto dal Decreto Primo Maggio, che contempla un adeguamento delle retribuzioni pari al 50% dell’indice Ipca-Nei, al netto dei prodotti energetici importati.

Sono previste regole differenti in base alla scadenza dei contratti. Per quelli scaduti prima del 28 giugno 2026 continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto Primo Maggio. Per i contratti scaduti successivamente, o in scadenza fino al 30 giugno 2027, in presenza di proposte per il rinnovo, la copertura economica scatterà dopo nove mesi dalla scadenza oppure dalla presentazione della piattaforma, se successiva.

Una novità riguarda anche i settori caratterizzati da elevata stagionalità e quelli sanitario e sociosanitario. Per questi comparti, nei quali il Decreto Primo Maggio prevedeva alcune deroghe, i contratti collettivi dovranno definire la copertura economica entro il 1° giugno 2027. In mancanza di una previsione contrattuale interverrà l’indennità pari al 50% dell’Ipca-Nei.

L’accordo chiarisce inoltre quale base retributiva utilizzare per il calcolo della copertura economica: il trattamento economico minimo, insieme alle componenti fisse e continuative previste dalla contrattazione nazionale. Un chiarimento che, secondo il professor Emmanuele Massagli, presente al tavolo per la Cisl, rappresenta uno degli elementi qualificanti dell’intesa.

Il documento non si limita alla questione salariale. I cinque capitoli affrontano anche la misurazione della rappresentatività delle associazioni datoriali e dei sindacati, la definizione degli ambiti e dei perimetri contrattuali, la qualità della contrattazione collettiva, la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, la salute e la sicurezza sul lavoro e la formazione.

L’obiettivo è anche quello di contrastare il dumping contrattuale, fenomeno legato alla diffusione di contratti che possono prevedere condizioni economiche e normative meno favorevoli rispetto a quelli sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

L’accordo comprende inoltre un impegno specifico sul fronte degli appalti pubblici: le parti intendono dare piena attuazione a un meccanismo efficace di revisione dei prezzi.

Il raggiungimento dell’accordo è stato accolto positivamente dal governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha definito un “traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia”, sottolineando la possibilità di rafforzare le retribuzioni e rendere più competitivo il sistema produttivo. Anche la ministra del Lavoro Marina Calderone ha parlato di un accordo storico, evidenziando il valore del dialogo tra le parti sociali.

Tra i protagonisti del negoziato, il vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali Maurizio Marchesini ha ricondotto il risultato al confronto avviato quasi due anni fa con le organizzazioni sindacali. L’intesa, secondo Marchesini, consente di rafforzare la contrattazione, introdurre regole più solide sulla rappresentanza e favorire una crescita sostenibile dei salari.

Dal fronte sindacale, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha definito il risultato una buona notizia per i lavoratori, soprattutto per la garanzia di un adeguamento delle retribuzioni all’inflazione con verifiche annuali o biennali. L’accordo sarà ora sottoposto alla discussione e al voto dei lavoratori.

Per il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri, l’intesa pone le basi per una crescita salariale e per contrastare i contratti pirata attraverso un sistema condiviso di misurazione della rappresentanza.

Positivo anche il giudizio delle associazioni imprenditoriali. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato il ruolo delle organizzazioni maggiormente rappresentative nella modernizzazione dei contratti e nel sostegno ai consumi. Per Nico Gronchi, presidente nazionale di Confesercenti, l’accordo potrà favorire rinnovi contrattuali più tempestivi e condizioni economiche e normative più certe.

Confartigianato ha evidenziato l’importanza del riconoscimento delle organizzazioni comparativamente più rappresentative per contrastare il dumping contrattuale. Il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini ha invece richiamato la necessità di accompagnare l’intesa con azioni comuni tra parti sociali e governo. Infine, il presidente di Legacoop Simone Gamberini ha sottolineato il riconoscimento della specificità della forma cooperativa e della pari dignità della contrattazione.

Dopo la firma dell’accordo, il passaggio successivo sarà quello della formalizzazione prevista per il 14 dicembre e dell’applicazione concreta delle nuove regole nei diversi settori. La loro efficacia si misurerà soprattutto nella capacità di rendere più tempestivi i rinnovi contrattuali, tutelare le retribuzioni e garantire condizioni di lavoro più omogenee.