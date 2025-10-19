Imprese storiche lecchesi: oltre 210.000 euro per rilancio e innovazione

Dieci attività lecchesi ammesse al contributo

“Sostenere le radici del nostro tessuto economico è una priorità”

LECCO – Sono 10 le imprese storiche della provincia di Lecco ammesse al contributo nell’ambito del bando “Imprese Storiche verso il futuro – 2025”, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere Lombardia.

Il bando si rivolge alle imprese lombarde iscritte nell’Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, realtà che costituiscono un patrimonio culturale, economico e identitario per i territori. L’obiettivo della misura è supportare il rilancio di queste imprese attraverso interventi mirati, in grado di coniugare innovazione e conservazione della tradizione.

Per la provincia di Lecco sono stati assegnati complessivamente 210.104 euro, destinati a falegnamerie, ristoranti, attività artigiane e botteghe storiche. Il contributo massimo previsto è di 30.000 euro per impresa, a seconda dei progetti presentati.

Tra le imprese lecchesi beneficiarie figurano attività simbolo della tradizione artigiana e commerciale locale, tra cui falegnamerie, ristoranti, imprese familiari e botteghe storiche. Il contributo massimo erogato per ciascuna impresa ammonta a 30.000 euro, con alcune realtà che hanno ricevuto importi minori in base ai progetti presentati.

Il bando ha cofinanziato investimenti per diverse linee di progetto, tra cui: ricambio generazionale e trasmissione d’impresa, riqualificazione dell’unità locale, restauro e conservazione, innovazione. Tra le imprese lecchesi beneficiarie figurano attività simbolo della tradizione artigiana e commerciale del territorio, che da generazioni rappresentano eccellenze nel panorama locale.

Il sottosegretario regionale Mauro Piazza commenta con soddisfazione: “Le imprese storiche sono un orgoglio per il nostro territorio. Non sono solo esercizi commerciali: rappresentano tradizione, lavoro, comunità e qualità. Regione Lombardia continua a sostenerle con convinzione, affinché possano affrontare le sfide del futuro senza rinunciare alla propria identità. A Lecco abbiamo realtà straordinarie che meritano di essere valorizzate: queste risorse sono un segnale concreto di attenzione”.

A livello regionale, il bando ha registrato 413 domande, di cui 343 ammesse, per un totale di 5.918.920,56 euro di contributi assegnati.

Elenco delle imprese lecchesi ammesse al contributo

  • FALEGNAMERIA VILLA RICCARDO DI VILLA SAMUELE LINO (Valmadrera)
    7.279,00 €
  • RISTORANTE CROTTO DEI F.LLI CATTANEO S.N.C. (Lierna)
    28.500,00 €
  • MODELINE DI PROSERPIO & C. S.N.C. (Molteno)
    30.000,00 €
  • IMPERATO ANGELO (Lecco)
    30.000,00 €
  • PAROLI ERNESTO S.R.L. (Introbio)
    30.000,00 €
  • RISTORANTE MARION DI LUIGI CATTANEO & C. S.A.S (Costa Masnaga)
    30.000,00 €
  • BIELLA ARMANDO S.R.L. (Calolziocorte)
    3.000,00 €
  • F.LLI VALSECCHI S.N.C. DI VALSECCHI MARIO E GIOVANNI (Bosisio Parini)
    14.000,00 €
  • CASTELNUOVO GIANCARLO (Lecco)
    7.325,00 €
  • SANTA MARTA S.N.C. DI VALSECCHI PAOLA E C (Introbio)
    30.000,00 €