In Confcommercio Lecco il direttivo dello Snag Regionale

Presente anche il presidente Snag Lecco, Michele Preda

Al centro le problematiche delle edicole

LECCO – Confcommercio Lecco ha ospitato i presidenti provinciali dello Snag Edicole Confcommercio, che hanno partecipato al Direttivo della Regione Lombardia svoltosi lunedì 3 marzo presso la sede dell’associazione, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. A fare gli onori di casa il presidente Snag Confcommercio Lecco, Michele Preda; presenti alla riunione (in presenza o in collegamento) Alessandro Rosa, vicepresidente Snag nazionale; Carlo Monguzzi, tesoriere Snag nazionale; Astrid Della Rovere, avvocato Snag nazionale; Mariarosa Naso (Snag Varese); Antonio Besacchi (presidente Confcommercio Varese); Enrico Righi (Snag Como); Rosy Rinaldi (Snag Sondrio); Luigi Catena (Snag Pavia).

Durante questo importante incontro, si è fatto il punto sulle problematiche che interessano le diverse aree del territorio lombardo, con l’obiettivo di individuare criticità comuni e proporre soluzioni condivise.

Il confronto ha offerto l’opportunità di analizzare le difficoltà che riguardano le edicole, in un periodo particolarmente delicato per il settore. Sono emerse infatti problematiche legate alla distribuzione, all’informazione e ai cambiamenti nell’ecosistema editoriale. Tuttavia, l’incontro ha anche permesso di mettere in evidenza alcune iniziative di successo, già adottate in diverse zone della regione, con l’intento di estenderle a livello provinciale per rafforzare l’intero comparto lombardo.

“Confcommercio Lecco continua a confermarsi come punto di riferimento per il settore delle edicole, lavorando costantemente per garantire un futuro più solido e sostenibile per le imprese del territorio – sottolinea il presidente Snag Confcommercio Lecco, Michele Preda – L’incontro del Direttivo è stato un importante momento di confronto per ascoltare le varie problematiche provinciali e le diverse azioni messe in campo. L’obiettivo, a Lecco e negli altri territori, è quello di valorizzare i punti vendita come luogo di presenza e presidio del territorio per garantire l’informazione libera”.