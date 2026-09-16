In provincia di Sondrio nasce il corso ITS “Digital Construction Manager”

Due anni di formazione per un totale di 2 mila ore, di cui 900 in stage presso imprese edili

Il percorso punta a formare tecnici capaci di gestire le nuove tecnologie e accompagnare la trasformazione digitale dei cantieri

LECCO – La nuova sede di EFES Lecco Sondrio nel capoluogo valtellinese ha ospitato la presentazione del corso di “Digital Construction Manager” promosso dall’ITS Academy Cantieri dell’Arte, fondazione regionale alla quale partecipa anche ANCE Lecco Sondrio. Il percorso formativo, della durata di 2 anni e per complessive 2 mila ore, di cui 900 di stage presso imprese edili, punta a formare giovani con le competenze necessarie ad accompagnare il processo di digitalizzazione che sta interessando il settore delle costruzioni. Le adesioni sono previste entro la metà di novembre.

“Intendiamo con questo corso preparare tecnici di cantiere che possano gestire nuove tecnologie”, ha spiegato il presidente dell’ITS Academy Cantieri dell’Arte, Matteo Baroni. “Oggi il nostro settore sta soffrendo dell’assenza di ricambio generazionale. I capicantiere che in questi anni hanno seguito e gestito le realizzazioni delle nostre imprese stanno andando in pensione; abbiamo bisogno di giovani che sappiano portare in edilizia la digitalizzazione dei processi di gestione dei cantieri. Purtroppo gli ITS in Italia sono ancora poco conosciuti e scontano spesso una visione delle famiglie prevalentemente orientata verso il mondo accademico universitario. In Europa, invece, sono una realtà affermata, che ha consentito una forte spinta all’attività manifatturiera ed edile”.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il divario tra la formazione scolastica e le competenze richieste dalle imprese. “Il settore dell’edilizia è profondamente cambiato in questi anni, ha subito una grande trasformazione”, ha sottolineato il direttore dell’ITS Academy Cantieri dell’Arte, Matteo Cominelli. “E l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono due aspetti fondamentali di questo cambiamento: dai software di gestione a quelli di progettazione, dall’utilizzo dei laser scanner a quello dei droni. La caratteristica importante del corso che proponiamo è che per oltre il 50 per cento i docenti sono professionisti che vivono nel mondo del lavoro e che le imprese che occuperanno i giovani in stage stanno ricercando queste figure da inserire nel proprio organico”.

A evidenziare il rapporto diretto tra formazione e fabbisogni delle aziende è stato anche il vicepresidente di ANCE Lecco Sondrio, Michele Rigamonti: “È un corso straordinario, anche perché sempre più clienti ci chiedono figure con questo tipo di competenze. I giovani che frequenteranno questo corso potranno ambire a un percorso di crescita in azienda. La digitalizzazione è la sfida che è richiesta oggi dal mercato alle nostre imprese. Essa porta con sé anche un altro grande vantaggio: quello di accrescere ulteriormente la sicurezza di chi lavora in edilizia, dei nostri colleghi e collaboratori. Il modello proposto, che si basa su un lungo periodo di stage in azienda, è vincente: l’impresa può conoscere da vicino il giovane e il giovane può sperimentare concretamente cosa significa vivere l’esperienza in un’impresa e in un cantiere”.

La conferenza stampa è stata inoltre l’occasione per fare il punto sulle attività di EFES Lecco Sondrio, ente paritetico nato nel 2023 dalla fusione delle precedenti esperienze provinciali: ESPE, attiva a Lecco dal 1983, e ESFE Sondrio, operativa dal 2005.

Un’unificazione che, come ha spiegato il presidente di EFES Lecco Sondrio, Giovanni Gerosa, “ha consentito di ottenere maggiore efficacia ed efficienza operativa, maggiore fidelizzazione di imprese e lavoratori e maggiore economicità delle strutture con il solo e unico scopo di meglio tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori impiegati nei cantieri edili”.

“In particolare, sotto il profilo della formazione”, ha proseguito Gerosa, “EFES Lecco Sondrio è in grado di perseguire con successo, anche grazie ad una organizzazione logistica adeguata ed efficiente (aule accessoriate, laboratori virtuali e fisici, aree di cantiere attrezzate), le linee di indirizzo della formazione sulla sicurezza e professionale avanzate ossia inclusione e linguaggio Tecnico (AI Translation) per garantire anche ai lavoratori stranieri la comprensione dei concetti, esperienza immersiva e realtà virtuale (VR) così da trasformare l’aula in un laboratorio dinamico per l’addestramento ai rischi sul lavoro in situazioni di stress operativo e gamification, problem solving e coinvolgimento verificando dell’apprendimento attraverso il gioco e l’interattività”.

I numeri restituiscono la dimensione dell’attività svolta da EFES Lecco Sondrio. Nell’ultimo triennio sono state realizzate 9.468 ore di formazione, distribuite in 1.059 corsi, ai quali hanno partecipato 9.448 lavoratori. L’ente è inoltre impegnato nel supporto alle imprese e ai lavoratori del comparto delle costruzioni, con servizi dedicati alla cantieristica e alla gestione dei rischi, alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro. Nello stesso periodo sono stati effettuati 2.053 sopralluoghi nelle aziende.

“Ci auguriamo che questo corso possa decollare e Sondrio possa diventare un centro di eccellenza. Saper utilizzare le nuove tecnologie a portata di mano e acquisire nuove competenze è un grande aiuto per ridurre il rischio di infortuni”, ha affermato il vicepresidente di EFES Lecco Sondrio, Rossano Ricchini.

“È un corso orientato al futuro del nostro settore”, ha concluso l’altro vicepresidente, Annunziato Larosa. “Più riusciamo a far crescere il livello di formazione e competenza di chi lavora in edilizia, più alta è la qualità anche percepita che il settore delle costruzioni è in grado di trasmettere. Dobbiamo lavorare per restituire orgoglio e passione a chi lavora in edilizia”.