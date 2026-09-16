Incidenti rilevanti, la Lombardia rafforza la sicurezza: sei impianti nel Lecchese

Controlli più strutturati, premialità per le imprese virtuose e maggiore coinvolgimento dei Comuni sono i principali interventi previsti dalla nuova proposta regionale

In Lombardia sono 247 gli stabilimenti interessati dalla normativa, sei dei quali si trovano nel Lecchese

LECCO – La Lombardia rafforza gli strumenti per la prevenzione del rischio industriale a cinquant’anni dall’incidente di Seveso. La Giunta regionale ha dato il via libera al progetto di legge “Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”, proposto dal presidente Attilio Fontana di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione. Il testo dovrà ora passare all’esame del Consiglio regionale.

La proposta interviene sulla gestione del rischio legato alla presenza di sostanze pericolose negli stabilimenti industriali e punta a rendere più strutturate le attività di verifica, rafforzare la prevenzione e aggiornare gli strumenti di pianificazione territoriale. In Lombardia gli stabilimenti classificati a rischio di incidenti rilevanti sono 247: di questi, 6 si trovano in provincia di Lecco.

Il progetto di legge prevede un modello operativo più strutturato per la verifica degli impianti industriali di soglia inferiore, anche attraverso lo sblocco delle risorse e l’ingresso di esperti qualificati nelle commissioni. Accanto ai controlli, la Regione propone un sistema di premialità destinato alle imprese maggiormente impegnate sul fronte della prevenzione e un ruolo più rilevante dei Comuni nella pianificazione urbanistica.

L’obiettivo dichiarato è favorire un sistema integrato di raccolta, aggiornamento, condivisione e gestione delle informazioni necessarie alla prevenzione, alla pianificazione territoriale e alla tutela dell’ambiente e della popolazione.

Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa nazionale definito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, adottato in attuazione della direttiva 2012/18/UE, la cosiddetta “Seveso III”. La disciplina stabilisce misure per prevenire gli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose e limitarne le conseguenze sulla salute umana e sull’ambiente.

“A cinquant’anni dall’incidente di Seveso – sottolinea Giorgio Maione – la Lombardia rinnova con determinazione il proprio impegno nella prevenzione del rischio industriale. In mezzo secolo abbiamo trasformato una tragedia in una cultura della sicurezza che oggi rappresenta un riferimento nazionale. La nuova disciplina regionale si inserisce in questo percorso, rafforzando gli strumenti operativi a disposizione della macchina pubblica e delle imprese”.

Il dato regionale comprende realtà distribuite in tutte le province lombarde. Milano è quella con il numero più elevato, con 59 stabilimenti, seguita da Bergamo con 40 e Brescia con 34. Sono 21 gli impianti presenti a Pavia, 20 a Lodi, 17 sia a Monza e della Brianza sia a Varese, 13 a Cremona, 10 a Mantova, 8 a Como, 6 a Lecco e 2 a Sondrio.

“Questo dato – evidenzia Maione – conferma la forza del nostro sistema produttivo e richiede un governo del rischio all’altezza”. Secondo l’assessore, con il provvedimento l’attività di verifica sugli impianti di soglia inferiore diventerà “più efficiente e più strutturata”, attraverso lo sblocco delle risorse e il coinvolgimento di esperti qualificati nelle commissioni.

“È un cambio di paradigma nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione: la verifica diventa uno strumento di accompagnamento, di trasparenza e di miglioramento continuo”, aggiunge Maione.

Tra le novità previste ci sono anche quelle relative alle tariffe di verifica, i pagamenti obbligatori che i gestori degli stabilimenti a rischio devono versare alle autorità competenti per coprire i costi delle attività istruttorie, dei controlli e delle ispezioni.

“Introduciamo un sistema di premialità che valorizza le imprese più attente alla prevenzione”, spiega l’assessore. Le aziende in possesso di certificazioni ambientali e di sicurezza riconosciute potranno accedere, secondo quanto previsto dal progetto, a una riduzione fino al 20% delle tariffe di verifica. La nuova scheda tecnica volontaria consentirà inoltre di presentare un’analisi trasparente del rischio industriale.

Il progetto interviene anche sulla pianificazione urbanistica, attribuendo un ruolo più avanzato ai Comuni. È previsto l’aggiornamento dell’Elaborato tecnico per il Rischio Rilevante contenuto nei Piani di Governo del Territorio entro 12 mesi.

“Non si tratta di un adempimento formale – afferma Maione – è un passaggio che migliora la qualità delle scelte territoriali, riduce le esposizioni al rischio e garantisce una tutela più omogenea anche oltre i confini comunali”.

Il progetto di legge dovrà ora affrontare il passaggio in Consiglio regionale, prima dell’eventuale approvazione definitiva.

“La Lombardia – conclude Maione – conferma così la propria leadership nazionale: un territorio che cresce perché investe nella prevenzione, nella conoscenza del rischio e nella sicurezza dei cittadini. Un passo avanti nel solco della sostenibilità sociale, ambientale ed economica”.