Incontro a Barzio con le imprese Coldiretti: “Agricoltura da valorizzare”

All’incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini

Un importante momento di confronto diretto anche con le domande degli agricoltori

COMO/LECCO – Si è tenuta presso la sede della Comunità Montana Valsassina a Barzio una mattinata di confronto organizzata da Coldiretti Como Lecco, dedicata alle imprese agricole del territorio e che ha visto la presenza del consigliere regionale Giacomo Zamperini. L’incontro, che ha visto la partecipazione attiva di imprenditori e rappresentanti istituzionali, ha affrontato temi cruciali per il settore, tra cui le novità fiscali, la gestione della fauna selvatica, le criticità legate alla Politica Agricola Comune (PAC) e le sfide burocratiche, con un importante momento di confronto diretto con le domande degli agricoltori.

L’evento – aperto dall’introduzione del direttore di Coldiretti Como Lecco Rodolfo Mazzucotelli – ha visto anche l’intervento di Michael Bonazzola, vice presidente e assessore all’agricoltura della Comunità Montana Valsassina, che ha ribadito l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e imprese per affrontare le problematiche del territorio. “La collaborazione tra enti locali e mondo dell’agricoltura è fondamentale per trovare soluzioni condivise e sostenibili, soprattutto in un momento di grande incertezza per il settore agricolo”, ha dichiarato Bonazzola.

Per Coldiretti Como Lecco, sono intervenuti, a livello tecnico, Alfredo Castellazzi, responsabile CAA, e Antonia Delloro, responsabile fiscale, approfondendo le novità di interesse tecnico e fiscale per le aziende agricole.

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere delle criticità legate alla fauna selvatica, un tema che continua a rappresentare una minaccia per molte aziende agricole. “I danni causati dalla fauna selvatica sono sempre più insostenibili per le nostre imprese», ha sottolineato Rodolfo Mazzucotelli, direttore di Coldiretti Como Lecco. «È urgente intervenire con misure risolutive e concrete per tutelare il reddito degli agricoltori e garantire la sopravvivenza delle aziende”.

Altro tema centrale del dibattito è stata la Politica Agricola Comune (PAC), con un focus sulle misure già ottenute e sulla necessità di una riforma che garantisca un sostegno più efficace e tempestivo al settore. “La PAC è uno strumento fondamentale, ma deve evolversi per rispondere alle esigenze attuali delle imprese agricole”, rimarca Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco.

Zamperini ha rimarcato l’importanza di agire su più fronti e annunciato provvedimenti sul tema della forestazione e accorpamento fondiario, puntando anche il dito contro una troppa burocrazia. Raccogliendo lo spunto degli interventi di soci, ha evidenziato anche l’opportunità di creare una filiera del recupero degli scarti, dalla lana alla biomassa legnosa, anche riguardo al profilo energetico. Emerso anche il tema degli alpeggi, in ordine ai quali l’agricoltura lecchese chiede la prelazione, nelle procedure di assegnazione, per le vere imprese agricole che risiedono in valle.

L’evento si è concluso con l’impegno di Coldiretti Como Lecco a proseguire il dialogo con le imprese e a trasformare in azioni concrete le istanze emerse. “Questi momenti di confronto sono essenziali per definire le priorità e individuare le soluzioni necessarie a sostenere il nostro settore», ha affermato il direttore Mazzucotelli. «Non possiamo permetterci di perdere tempo: il futuro dell’agricoltura dipende dalle scelte che adottiamo oggi”.

Coldiretti Como Lecco conferma così il suo ruolo di riferimento per il settore agricolo, schierandosi al fianco degli imprenditori per difendere il reddito e la competitività delle aziende del territorio.