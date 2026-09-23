Infopoint fotovoltaico: Confapi Lecco Sondrio al fianco delle aziende con un nuovo servizio

Il know-how dell’associazione a disposizione delle aziende per trasformare la transizione energetica in un’opportunità concreta

“Informazioni qualificate e trasparenti per accompagnare le imprese durante il percorso decisionale e realizzativo”

LECCO – Transizione energetica e contenimento dei costi sono priorità strategiche fondamentale per la competitività e la sostenibilità delle piccole e medie imprese. Dietro alle valutazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico, però, ci sono aspetti che richiedono competenze che, spesso, si scontrano con un mercato complesso e frammentato, caratterizzato da offerte aggressive o standardizzate promosse dai grandi player, che purtroppo rischiano di non essere la soluzione migliore per le imprese.

Confapi Lecco Sondrio, forte delle competenze presenti all’interno della struttura e nelle aziende associate, ha pensato di prendere direttamente in mano la situazione per creare un “Infopoint fotovoltaico” che funga da punto di approdo sicuro per le aziende associate. L’iniziativa, che già sta riscuotendo successo con una decina di richieste, è stata presentata ufficialmente nella mattinata di oggi.

“Un servizio rivolto alle aziende associate che possono contare su informazioni qualificate e trasparenti che fanno leva sulle competenze espresse direttamente dalla rete associativa – ha spiegato il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza -. L’infopoint, in maniera gratuita, affianca l’impresa a 360 gradi lungo tutto il percorso decisionale e realizzativo, coprendo diversi ambiti strategici”.

I punti di forza del nuovo servizio sono indipendenza e tutela dell’associato; competenza e fiducia di filiera ed efficienza decisionale. Gli ambiti strategici in cui si concretizza il servizio dell’Infopoint sono: analisi tecnica e dimensionamento; sicurezza e conformità; manutenzione e performance; finanza agevolata e incentivi; innovazione energetica e tutela.

“Il servizio segue un iter operativo chiaro e trasparente – ha aggiunto il direttore Marco Piazza -. La prima fase consiste in un incontro preliminare per inquadrare le esigenze dell’azienda; quindi la richiesta viene affidata a uno degli impiantisti qualificati dell’associazione secondo un criterio di rotazione equo e trasparente; l’impiantista elabora uno studio di fattibilità preliminare e, in caso positivo, effettua un sopralluogo per definire il preventivo definitivo; in parallelo si attivano i moduli di consulenza relativi a incentivi, sicurezza, assicurazioni e Comunità energetiche rinnovabili, fornendo agli imprenditori tutti gli elementi per decidere in totale chiarezza”.

L’infopoint, come detto, si avvale di una squadra qualificata composta da eccellenze del territorio e della rete associativa:

Esperti tecnologie: Tecno-Lario (azienda leader nella distribuzione dei prodotti per l’energia rinnovabile e mobilità elettrica);

Tecno-Lario (azienda leader nella distribuzione dei prodotti per l’energia rinnovabile e mobilità elettrica); Impiantisti qualificati: Aldeghi Impianti, Elettrica Rogeno, Gianola Impianti, SEI;

Aldeghi Impianti, Elettrica Rogeno, Gianola Impianti, SEI; Finanza agevolata e bandi: Confapi Lecco Sondrio

Confapi Lecco Sondrio Sicurezza, antincendio, CER e assicurazioni: esperti e professionisti d’area;

esperti e professionisti d’area; Tutoraggio associativo: referenti interni.

Il vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio Davide Gianola ha ringraziato Michele Piazza di Tecno-Lario da cui è partita l’idea dell’infopint: “Lo ringrazio per la visione e la concretezza e ringrazio anche tutte le aziende che hanno creduto e aderito a questa iniziativa. Vedere una risposta del genere è la dimostrazione concreta che le nostre imprese sanno fare rete con l’unico obiettivo di accompagnare le imprese nell’adozione del fotovoltaico in modo rapido, efficace e sicuro. Vogliamo mettere a disposizione di tutti il know-how d’eccellenza già presente nella nostra rete associativa sperando possa essere il più possibile proficuo nel trasformare la transizione energetica in una opportunità concreta”.

A chiudere gli interventi è stato Michele Piazza di Tecno-Lario: “Sappiamo bene le difficoltà e la quantità di competenze richieste in un percorso di transizione energetica, poter trovare queste competenze all’interno di Confapi Lecco Sondrio è sicuramente ottimo per tutti. In associazione ci si trova a condividere problematiche e questa esperienza è la dimostrazione che insieme si possono trovare soluzioni”.