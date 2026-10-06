Infortuni sul lavoro, a Lecco 2.127 in sette mesi (+3,2%). Crescono del 36% le malattie professionali

I dati INAIL analizzati dalla CISL Monza Brianza Lecco. Un solo incidente mortale contro i quattro dello stesso periodo del 2025, ma il sindacato invita a non abbassare la guardia

Frigerio: “La sicurezza deve diventare un patrimonio condiviso. Serve un modello partecipativo che coinvolga imprese, lavoratori, parti sociali e istituzioni”

LECCO – Nei primi sette mesi del 2026 in provincia di Lecco sono stati denunciati 2.127 infortuni sul lavoro, il 3,2% in più rispetto allo sdtesso periodo dello scorso anno. Un aumento più contenuto rispetto alla media lombarda, che registra una crescita del 6,6%, ma che per la CISL Monza Brianza Lecco conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sindacato ha analizzato i dati recentemente pubblicati da INAIL relativi agli infortuni e alle malattie professionali registrati tra gennaio e luglio, con l’obiettivo di orientare l’attività di prevenzione, la contrattazione e il confronto con imprese e istituzioni.

Sul fronte degli eventi più gravi, il dato lecchese segna una diminuzione: un infortunio mortale nei primi sette mesi del 2026, contro i quattro registrati nello stesso periodo del 2025. Un calo che, sottolinea la CISL, non può però tradursi in un allentamento dell’attenzione.

Allargando lo sguardo alla Lombardia, nei primi sette mesi dell’anno sono state presentate 50.546 denunce per infortuni avvenuti in occasione di lavoro, con un incremento del 6,92% rispetto al 2025. A queste si aggiungono 9.986 infortuni in itinere, cioè avvenuti durante il tragitto tra casa e luogo di lavoro, cresciuti del 5,19% e pari a circa il 17% del totale.

La Lombardia continua inoltre a essere la regione con il maggior numero assoluto di vittime, un dato che va letto anche alla luce dell’elevato numero di occupati presenti sul territorio. Tra gli elementi sui quali il sindacato richiama maggiormente l’attenzione c’è quello relativo ai lavoratori nati all’estero.

Nei primi sette mesi del 2026 le denunce per infortunio in occasione di lavoro riferite a persone nate fuori dall’Italia sono state 18.529: 1.855 riguardano lavoratori nati in altri Paesi dell’Unione Europea e 16.674 persone provenienti da Paesi extra UE.

Nel 2025 erano state complessivamente 16.942: l’aumento è quindi di poco inferiore al 10%, superiore a quello rilevato tra i lavoratori nati in Italia, pari al 5,67%. Ancora più marcato il dato riferito agli incidenti mortali: dei 89 decessi verificatisi in occasione di lavoro in Lombardia, 35 hanno riguardato lavoratori nati all’estero, pari a circa il 39% del totale. Nello stesso periodo del 2025 erano stati 18.

Per la CISL il dato richiama questioni che vanno dalla qualità della formazione alle barriere linguistiche, passando per le condizioni contrattuali, l’esperienza nella mansione, il ricorso ad appalti e subappalti e la reale possibilità, per chi lavora, di segnalare situazioni di pericolo.

Da qui la richiesta di prestare maggiore attenzione non soltanto alla presenza formale della formazione obbligatoria, ma alla sua effettiva comprensione, soprattutto quando i lavoratori hanno una conoscenza limitata della lingua italiana.

Sul totale degli infortuni denunciati in Lombardia, il 63,7% riguarda uomini e il 36,3% donne. Rispetto al 2025 l’aumento è sostanzialmente analogo per entrambi i generi, attorno al 7%. Molto più netta la differenza nei casi mortali: 81 vittime sono uomini e 8 donne.

La fascia d’età maggiormente interessata dagli infortuni è quella compresa tra 50 e 54 anni, mentre per gli eventi mortali il dato più elevato riguarda i lavoratori tra 55 e 59 anni, che rappresentano da soli oltre il 20% dei casi. Un elemento che, per il sindacato, pone con sempre maggiore forza il tema dell’invecchiamento della popolazione lavorativa.

Mansioni particolarmente faticose, turni, lavoro notturno, movimentazione dei carichi, esposizione a temperature estreme e tempi di recupero psicofisico, secondo la CISL, devono essere valutati anche in relazione all’età di chi svolge il lavoro.

A livello regionale il terziario è il macrosettore con il maggior numero di infortuni, con 17.292 casi, pari al 31,75% del totale, seguito dall’industria, con 16.718 casi e una quota del 30,69%. Tra le singole attività economiche spiccano trasporto e magazzinaggio con 3.781 denunce, commercio e riparazione di auto e moto con 3.657, sanità e assistenza sociale con 3.564 e costruzioni con 3.429.

Proprio costruzioni e trasporto-magazzinaggio rimangono i settori più esposti per quanto riguarda gli eventi mortali: insieme raccolgono quasi il 40% dei decessi.

A Lecco +36% di denunce per malattie professionali

Se il dato degli infortuni cresce del 3,2%, in provincia di Lecco è però soprattutto quello relativo alle malattie professionali a richiamare l’attenzione. Al 31 luglio 2026 le denunce risultano infatti in crescita del 36% rispetto allo stesso periodo del 2025, un incremento nettamente superiore alla media regionale, ferma al 10%.

In Lombardia l’aumento è più marcato tra le donne, con un +14,69%, rispetto al +7,97% registrato tra gli uomini. La parte più consistente delle segnalazioni riguarda le patologie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo: 2.022 denunce, il 60% del totale, con una crescita del 19,62%.

Numeri che riportano direttamente all’organizzazione quotidiana del lavoro: movimentazione manuale dei carichi, gesti ripetitivi, posture, ergonomia delle postazioni, ritmi e tempi di recupero. Crescono inoltre le denunce per disturbi psichiatrici, passate da 45 a 80, con un aumento del 77,8%, quelle relative alle malattie del sistema nervoso, +16,8%, e quelle del sistema respiratorio, +30,98%.

Diminuiscono invece del 33% le denunce per tumori professionali, un dato che la CISL considera positivo ma sul quale invita comunque alla cautela, ritenendo che il fenomeno possa essere ancora sottostimato.

Il sindacato ricorda inoltre che molte patologie legate al lavoro non arrivano alla denuncia. Per questo richiama la necessità di rafforzare l’informazione sui percorsi di tutela e ricorda che il Patronato INAS CISL offre assistenza gratuita per il riconoscimento delle malattie professionali, dalla presentazione della denuncia fino alla valutazione medico-legale da parte dell’INAIL.

Frigerio: “Quanto fatto finora non è sufficiente”

A commentare i numeri è Roberto Frigerio, segretario della CISL Monza Brianza Lecco. «La drammaticità dei dati pubblicati da INAIL ci dice che, nonostante ci si impegni giornalmente per cercare di diminuire gli infortuni sui luoghi di lavoro e le malattie professionali, il lavoro fino ad ora svolto in materia di sicurezza non risulta sufficientemente penetrante e incisivo per invertire una tendenza che non accenna a migliorare».

Per Frigerio la responsabilità non può essere scaricata da un soggetto all’altro: «La formazione e la prevenzione non possono essere materia da attribuire gli uni agli altri, nessuno può esimersi da questa responsabilità».

La strada indicata dalla CISL è quella di un modello partecipativo della sicurezza, nel quale aziende, lavoratori, organizzazioni sindacali e datoriali, organismi di rappresentanza e istituzioni siano chiamati a confrontarsi in modo permanente.

«La sicurezza sul lavoro non può essere solo una materia di controllo e di adempimenti. Deve diventare un patrimonio condiviso e un obiettivo comune, attraverso il dialogo, il confronto e la partecipazione di tutti i soggetti che conoscono direttamente le realtà produttive», prosegue Frigerio.

Le imprese, secondo il segretario, possono mettere a disposizione esperienza, organizzazione e capacità di innovazione; lavoratori e rappresentanze la conoscenza diretta dei rischi; le parti sociali strumenti e percorsi condivisi, mentre alle istituzioni spetta il compito di accompagnare questo processo con competenze, dati, formazione, prevenzione e coordinamento.

«È proprio nella capacità di mettere insieme questi diversi punti di vista che possiamo individuare i rischi prima che si trasformino in infortuni o malattie professionali».

L’obiettivo, conclude Frigerio, è passare da un sistema che interviene soltanto dopo che il problema si è manifestato a una prevenzione condivisa e permanente, capace di far entrare la sicurezza direttamente nelle scelte organizzative e produttive delle aziende.