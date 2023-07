Iniziato lo sciopero dei treni che durerà fino alle 15.00 di oggi

Come annunciato dai lo sciopero è iniziato alle 3 di questa mattina

LECCO – Lo sciopero dei treni è iniziato alle 3 di questa mattina e proseguirà fino alle 15 di oggi, giovedì 13 luglio. Uno sciopero Nazionale tuttavia dimezzato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini dopo il tavolo di confronto di ieri con i rappresentanti di Trenitalia e Italo e i sindacati di categoria.

Potranno pertanto subire variazioni o cancellazioni i servizi Regionale, Suburbani, Aeroportuali e di Lunga Percorrenza, con disagi per lavoratori, pendolari e turisti. Nessuna criticità a Lecco, a quanto riferito dagli addetti di Trenord presenti in stazione a Lecco. Sono partiti tutti i treni previsti tranne il 2858 (MILANO ROGOREDO 09:36 – LECCO 10:29) per problemi tecnici e non per lo sciopero.

Ad incrociare le braccia sono i lavoratori delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, hanno deciso di incrociare le braccia denunciando che “dopo la prima azione di sciopero dello scorso 14 aprile permangono le criticità nella vertenza sindacale”. “Serve – spiegano le organizzazioni sindacali – un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici”.

“Trenitalia – chiedono infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal – proceda in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell’azienda”.