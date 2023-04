Intelligenza artificiale: seminario con ApiTech al Planetario

Appuntamento giovedì 13 aprile alle 17.30 al Planetario di Lecco

IA e ChatGpt: l’intelligenza artificiale che cambierà le nostre vite

LECCO – L’intelligenza artificiale molto probabilmente rappresenterà la quinta rivoluzione industriale che cambierà non solo il mondo del lavoro, ma anche le nostre vite.

Per questo motivo ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco Sondrio e Digital Innovation Hub di Confapi, organizza un seminario dedicato, aperto a tutti, per cercare di approfondire questo argomento di attualità.

Appuntamento giovedì 13 aprile alle 17.30 per l’incontro “L’intelligenza artificiale entra in officina. Sentiamo parlare di IA e ChatGPT: ma come cambieranno il mondo del lavoro?”.

Al convegno, tra i relatori, parlerà anche Giovanni Todeschini, amministratore delegato della nostra associata Todema di Cesana Brianza (Lecco) che lo scorso anno è stata scelta tra le dieci aziende italiane più innovative invitate a Expo Dubai per parlare del proprio lavoro.

Il seminario si terrà presso il Planetario Città di Lecco a Palazzo Belgiojoso, in corso Matteotti 32 a Lecco.

Questo il programma

Introduzione

Carlo Antonini, referente scientifico di ApiTech

Case history: “AVA: Session 0. Una rete neurale al servizio dell’industria Pharma”

Giovanni Todeschini, amministratore delegato Todema srl

“L’intelligenza artificiale e le sue applicazioni”

Gabriella Pasi, Professore ordinario del Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione dell’Università di Milano-Bicocca

“Decisioni artificiali tra norme in vigore e regole in progetto”

Luca Boggio, Professore Università degli studi Link Roma

Ore 19 Osservazione astronomica sotto la cupola del Planetario

Per partecipare è necessaria la prenotazione CLICCANDO QUI