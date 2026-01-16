Iperal festeggia 40 anni con nuove aperture: a Pasturo in primavera il nuovo supermercato

Dalla Valtellina a tutta la Lombardia, Iperal guarda al futuro con innovazione, attenzione alle persone e forte legame con il territorio

40° anniversario con un piano di sviluppo che prevede nuove aperture: la prima prevista in primavera a Pasturo

LECCO – Quarant’anni di attività, radicamento territoriale e una crescita costruita nel tempo. Iperal celebra nel 2026 un anniversario importante, guardando al futuro con un piano di sviluppo che unisce convenienza, sostenibilità e innovazione. L’azienda, nata nel 1986 a Castione Andevenno, alle porte di Sondrio, è oggi una delle principali realtà della grande distribuzione in Lombardia.

Dai primi passi in Valtellina, Iperal è arrivata a contare 56 supermercati distribuiti nelle province di Sondrio, Lecco, Como, Bergamo, Brescia, Monza Brianza, nella città metropolitana di Milano e in provincia di Varese, diventando un punto di riferimento per oltre 870mila clienti.

Un traguardo raggiunto grazie a una visione d’impresa coerente, fondata su valori come concretezza, trasparenza, impegno e attenzione alle persone, che nel tempo di sono tradotti in scelte operative capaci di coniugare qualità e convenienza, tradizione e innovazione.

Il 2026 si apre come un anno cruciale per lo sviluppo dell’insegna. Grazie all’efficienza raggiunta con il nuovo polo produttivo e logistico di Giussano/Arosio – Il Centro del Fresco, l’azienda è pronta ad proseguire nel suo piano di espansione. La prima apertura è prevista in primavera a Pasturo, nel cuore della Valsassina.

Di particolare rilievo sarà l’apertura del nuovo supermercato di Monza, progettato secondo un approccio architettonico innovativo e sostenibile, capace di integrare armoniosamente ambiente, socialità e qualità costruttiva. Un modello che sintetizza la direzione intrapresa da Iperal: crescere, ma in modo responsabile e consapevole.

Parallelamente, proseguono gli investimenti di innovazione e digitalizzazione dei processi interni. L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale a supporto dei servizi alla clientela e l’automazione del processo di gestione ordini stanno contribuendo a rendere l’organizzazione più dinamica, efficiente e reattiva. L’obiettivo è offrire un’esperienza d’acquisto sempre più fluida, personalizzata e in linea con le nuove abitudini dei consumatori.

Al centro dello sviluppo restano le persone. Oggi Iperal conta oltre 5.470 collaboratori, di cui circa il 69% sono donne, a testimonianza di un impegno concreto verso l’inclusività e la valorizzazione del talento femminile. Dal 2024 l’organico è cresciuto del 21%, accompagnato da un forte investimento in formazione continua, sicurezza sul lavoro e qualità delle relazioni interne. Un impegno che si riflette anche nel servizio offerto ai clienti, riconosciuto per cordialità, disponibilità del personale e cura degli ambienti.

Accanto alla crescita commerciale, l’azienda conferma il proprio legame con il territorio. Attraverso il progetto “Iperal per il sociale – La spesa che fa bene”, negli ultimi 3 anni sono stati stanziati oltre 900mila euro a favore di oltre 700 associazioni del terzo settore, sostenendo progetti in ambito sanitario, educativo, culturale, ambientale e dell’inclusione.

Il quarantesimo anniversario non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche un’occasione per porre lo sguardo verso il futuro. La convenienza, da sempre uno dei pilastri dell’insegna, sarà ulteriormente rafforzata grazie a un ampio programma di attività promozionali, pensate per accompagnare i clienti durante tutto l’anno.

Un futuro che Iperal intende costruire con scelte sostenibili, investimenti mirati e una crescita in sinergia con le comunità locali, continuando a “spendere bene”, come alle origini, ogni giorno.