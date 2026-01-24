ITS Academy Agroalimentare di Sondrio: al via i corsi 2026/2027 tra filiera, turismo e business

Sei corsi post-diploma, con Lecco protagonista per Hotel Management e Business Innovation Manager

Percorsi biennali che combinano teoria, laboratori e stage, garantendo concrete opportunità occupazionali

LECCO – La fondazione ITS Academy per l’innovazione del Sistema Agroalimentare di Sondrio lancia la proposta formativa 2026/2027, con sei corsi post-diploma tra filiera agroalimentare, turismo e business management.

I percorsi disponibili sono: Food Quality, Pastry and Bakery Specialist, Hotel Management, Business Innovation Manager (con due edizioni) e Wine Specialist. Tutti i corsi hanno durata biennale e sono progettati in collaborazione con imprese e professionisti, combinando teoria e pratica attraverso stage che coprono circa metà del monte ore complessivo. La formula ha dimostrato grande efficacia: i diplomati ITS registrano un tasso di occupazione superiore al 90% a un anno dal titolo.

Per presentare l’offerta formativa e gli sbocchi occupazionali, la fondazione ha pianificato diversi appuntamenti:

11 febbraio ore 16.30 : presentazione online di tutti i corsi

: presentazione online di tutti i corsi 18 marzo ore 15.00 : focus su Hotel Management a Lecco (IIS Parini)

: focus su (IIS Parini) 21 marzo ore 14.30 : focus su Pastry and Bakery Specialist a Milano (Galdus)

: focus su (Galdus) 24 marzo ore 15.00 : Businnes Innovation Manager a Lecco (IMA)

: (IMA) 14 aprile ore 15.00 : Business Innovation Manager a Milano (CIOFS)

: (CIOFS) 9 aprile ore 15.00: presentazione generale in presenza a Sondrio, presso la nuova sede della fondazione

La sede di Via Valeriana 32 a Sondrio, recentemente ristrutturata, ospiterà moderni laboratori attrezzati e sarà ufficialmente inaugurata a breve, completando un importante progetto di ammodernamento degli spazi.

I corsi

Food quality : forma il tecnico superiore specializzato nell’innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella gestione della produzione, dalla materia prima al prodotto finito. Il corso si tiene a Sondrio nella sede della fondazione.

: forma il tecnico superiore specializzato nell’innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella gestione della produzione, dalla materia prima al prodotto finito. Il corso si tiene a nella sede della fondazione. Pastry and Bakery Specialist : prepara alla produzione e sviluppo di prodotti di pasticceria e panificazione tradizionali e innovativi, con attenzione all’estetica, alla gestione del laboratorio e all’area Horeca. Il corso ha sede a Milano , presso GALDUS.

: prepara alla produzione e sviluppo di prodotti di pasticceria e panificazione tradizionali e innovativi, con attenzione all’estetica, alla gestione del laboratorio e all’area Horeca. Il corso ha sede a , presso GALDUS. Hotel Management : sviluppa competenze nella gestione moderna di strutture alberghiere e servizi turistici, valorizzando le peculiarità locale. Il corso si svolge a Lecco presso IIS Parini.

: sviluppa competenze nella gestione moderna di strutture alberghiere e servizi turistici, valorizzando le peculiarità locale. Il corso si svolge a presso IIS Parini. Business Innovation Manager : figura multidisciplinare per guidare le imprese nei percorsi di innovazione, marketing, project management e digitalizzazione. É disponibile con due edizioni, una a Lecco presso l’Istituto Maria Ausiliatrice e una a Milano presso CIOFS Lombardia.

: figura multidisciplinare per guidare le imprese nei percorsi di innovazione, marketing, project management e digitalizzazione. É disponibile con due edizioni, una a presso l’Istituto Maria Ausiliatrice e una a presso CIOFS Lombardia. Wine Specialist: forma tecnici specializzati nella viticoltura e nell’enologia di montagna, con competenze dalla coltivazione della vite alla vinificazione, degustazione e promozione del vino. Si terrà a Sondrio nella sede della fondazione ITS Academy Agroalimentare.

L’offerta formativa 2026/2027 punta a integrare innovazione, territorio e opportunità occupazionali concrete, confermando l’ITS Academy Agroalimentare di Sondrio come polo di eccellenza per la formazione post-diploma nel settore agroalimentare, turistico e del business, con un’attenzione particolare alla realtà lecchese.