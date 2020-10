ITS Agroalimentare: al via un nuovo corso, open day digitale il 15 ottobre

Aperte le preiscrizioni al corso ITS della filiera agroalimentare

Il 15 ottobre un open day digitale e preiscrizioni entro il 23 ottobre

LECCO / SONDRIO – Sono ufficialmente aperte le preiscrizioni al corso ITS Tecnico Superiore specializzato nell’innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella gestione della produzione, che giovedì 15 ottobre si presenta dalle ore 17.00 alle 18.00 con un open day su piattaforma digitale. Ci sarà poi tempo fino al 23 ottobre per le preiscrizioni, in vista dei test di ingresso che si terranno nei giorni successivi.

Nell’introdurre ai giovani interessati la nuova edizione del corso, in occasione dell’open day gli organizzatori saranno affiancati dai rappresentanti di alcune imprese che aderiscono al progetto per un focus sulle competenze richieste dalla filiera e, quindi, sui possibili sbocchi nel mondo del lavoro per chi sceglie di specializzarsi presso l’ITS che ha sede a Sondrio.

Diverse le novità previste per l’annualità formativa 2020-21 dalla Fondazione ITS per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare che promuove il progetto coordinato da Confindustria Lecco e Sondrio, mentre l’Ente di riferimento è l’ITAS G. Piazzi di Sondrio.

Sostenibilità e Industria 4.0

Gli elementi di cambiamento più significativi dal punto di vista dei contenuti sono due nuovi moduli, dedicati ad altrettanti temi che hanno ormai assunto un interesse centrale per le imprese: la sostenibilità e Industry 4.0.

Il primo aspetto verrà approcciato anche grazie alla collaborazione avviata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio nell’ambito del progetto Interreg SINBIOVAL, che porterà come valore aggiunto la possibilità di visitare aziende nella vicina Svizzera, accanto a quelle del territorio delle province di Lecco e di Sondrio.

Il focus su Industry 4.0 sarà affrontato da tre punti di vista: i sistemi informatici di gestione della produzione, la gestione dei flussi logistici, la conoscenza delle tecniche e degli strumenti a supporto della digitalizzazione produttiva.

Sotto l’aspetto organizzativo, la novità riguarda le lezioni teoriche che si svolgeranno in parte nell’ “aula virtuale”, mentre restano confermate le ore di tirocinio in azienda e le ore di formazione tecnico pratica in presenza, caratteristica peculiare degli ITS.

Informazioni e iscrizioni

Tutte le informazioni sul corso, per l’accesso all’open day, per le preiscrizioni e le selezioni sono a disposizione sul sito www.fondazioneagroalimentareits.it.