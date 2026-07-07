Ivan Martorano eletto Segretario Generale della FIOM CGIL Lecco

L’Assemblea Generale ha eletto il nuovo Segretario Generale, che raccoglie il testimone di Fabio Anghileri dopo anni di attività sindacale sul territorio

“La FIOM continuerà a crescere solo se sapremo mettere il ‘noi’ davanti all’ ‘io’ “. Con queste parole Ivan Martorano ha tracciato le linee del suo mandato alla guida della FIOM lecchese.

LECCO – L’Assemblea Generale della FIOM CGIL Lecco ha eletto Ivan Martorano nuovo Segretario Generale della categoria dei metalmeccanici, affidandogli il compito di guidare l’organizzazione in una fase caratterizzata dalle trasformazioni del sistema produttivo e del lavoro. L’elezione sancisce il passaggio di consegne con Fabio Anghileri e conferma la volontà di proseguire il percorso sviluppato negli ultimi anni, all’insegna della continuità nell’azione sindacale.

Nato a Como il 28 settembre 1984, Martorano ha costruito il proprio percorso sindacale direttamente nei luoghi di lavoro. Eletto RSU nella propria azienda nel 2015, nel 2018 ha assunto un distacco sindacale nel comparto artigiano della CGIL. L’esperienza è poi proseguita nella FILLEA CGIL, dove ha seguito le aziende del settore delle costruzioni, fino all’ingresso nella FIOM CGIL Lecco il 1° maggio 2019, con l’incarico di occuparsi dei fondi bilaterali.

Durante la pandemia, nel 2020, gli è stata affidata la responsabilità dell’attività sindacale sul territorio del Lago, consolidando un rapporto diretto con delegate, delegati, lavoratrici e lavoratori. Nel maggio 2026 è entrato nella Segreteria della FIOM CGIL Lecco come segretario organizzativo, incarico che ha preceduto l’elezione alla guida della categoria.

Nella relazione programmatica presentata all’Assemblea Generale, il nuovo Segretario Generale ha delineato le priorità del mandato, indicando come obiettivo la valorizzazione del patrimonio di competenze, relazioni e partecipazione costruito dalla FIOM lecchese. Tra i punti centrali figurano il rafforzamento del presidio territoriale, affinché ogni sede continui a rappresentare un punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori, e un investimento sulla formazione continua di funzionari, delegate e delegati.

Una scelta che, nelle intenzioni della nuova segreteria, risponde alle sfide poste dall’evoluzione del tessuto industriale, dall’innovazione tecnologica e dalla transizione digitale. In questo scenario, la conoscenza viene individuata come uno degli strumenti fondamentali per interpretare il cambiamento e rafforzare l’azione contrattuale.

La prospettiva delineata da Martorano punta inoltre a consolidare il ruolo della FIOM come comunità sindacale capace di promuovere partecipazione, costruire diritti e rafforzare il legame tra le diverse generazioni di lavoratrici e lavoratori, mantenendo una presenza sempre più capillare nei luoghi di lavoro e sul territorio.

Nel suo intervento conclusivo, il neo Segretario Generale ha posto l’accento sul valore della dimensione collettiva dell’organizzazione: “La FIOM continuerà a crescere solo se sapremo mettere il ‘noi’ davanti all’ ‘io’, valorizzando il contributo di delegate, delegati, funzionarie, funzionari e di tutta la nostra organizzazione”.

Martorano ha inoltre rivolto un ringraziamento a Fabio Anghileri, che ha guidato la FIOM CGIL Lecco fino a oggi, riconoscendone il contributo nel rafforzamento della categoria e della sua presenza nei luoghi di lavoro e sul territorio. “Raccolgo un’eredità importante – ha dichiarato – costruita grazie all’impegno di Fabio e di tutta la nostra organizzazione. Il mio obiettivo sarà dare continuità a questo percorso, preservando e consolidando quanto è stato costruito in questi anni, nella consapevolezza che i risultati raggiunti sono frutto di un lavoro collettivo e rappresentano una base solida da cui partire per affrontare le sfide future”.

L’elezione di Ivan Martorano apre così una nuova fase per la FIOM CGIL Lecco, nel segno della continuità con il lavoro svolto dalla precedente segreteria. Tra gli obiettivi indicati figurano il rafforzamento della contrattazione, della rappresentanza sindacale e della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici della provincia di Lecco, in un contesto di profonde trasformazioni del mondo del lavoro.