Jacopo Gamba è il nuovo segretario generale della Filt Cgil Lecco: elezione all’unanimità

Succede ad Andrea Frangiamore alla guida della categoria dei trasporti e della logistica

Tra le priorità indicate: sicurezza, lotta alla precarietà, trasporto pubblico e investimenti nelle infrastrutture

LECCO – Cambio ai vertici della Filt Cgil Lecco. L’Assemblea generale della categoria, riunita martedì 7 luglio nella sede della Camera del Lavoro di Lecco, ha eletto all’unanimità Jacopo Gamba nuovo segretario generale della federazione che rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, della logistica, della mobilità e dei servizi.

Nato a Cremona il 7 ottobre 1985 e iscritto alla Cgil dal 2004, Gamba arriva alla guida della Filt lecchese al termine di un lungo percorso sindacale sviluppato all’interno dell’organizzazione. Le prime esperienze sono state nel NIdiL Cgil di Cremona e successivamente in quello di Milano, dove ha ricoperto anche il ruolo di segretario organizzativo.

Dal 2015 ha operato nel Dipartimento Organizzazione della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, occupandosi di organizzazione, formazione sindacale, servizi informatici, servizio d’ordine e politiche del mercato del lavoro. Nel 2020 è entrato nella SLC Cgil, seguendo il comparto industriale dei grafici editoriali e dei cartai-cartotecnici. Due anni più tardi è stato eletto in segreteria, assumendo la delega all’industria e successivamente anche quella all’organizzazione.

Gamba raccoglie il testimone di Andrea Frangiamore, che ha guidato la Filt Cgil Lecco negli ultimi anni, contribuendo – sottolinea il sindacato – a rafforzare la presenza della categoria sul territorio e l’attività di tutela dei lavoratori del settore.

“L’unanimità di questo voto rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che la Filt rappresenta ogni giorno”, ha dichiarato il neo segretario generale.

Nel suo intervento ha richiamato le profonde trasformazioni che stanno interessando il comparto dei trasporti e della logistica, tra innovazione tecnologica, transizione ambientale e nuovi modelli organizzativi. “Il compito del sindacato – ha spiegato – è governare questi processi senza permettere che siano i diritti, la sicurezza e la dignità del lavoro a pagarne il prezzo”.

Tra gli obiettivi del nuovo mandato figurano il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il contrasto alla precarietà e al dumping contrattuale nella filiera della logistica e degli appalti, la difesa del trasporto pubblico locale come servizio essenziale e il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture e nella mobilità provinciale, con particolare attenzione alla qualità dell’occupazione e alla piena applicazione dei contratti collettivi.

“La Filt Cgil Lecco continuerà a essere un sindacato vicino alle persone, presente nei luoghi di lavoro e capace di costruire partecipazione, contrattazione e mobilitazione ogni volta che sarà necessario difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”, ha concluso Gamba.

Nel suo primo intervento da segretario generale, Gamba ha voluto rivolgere anche un ringraziamento al suo predecessore. “Ringrazio Andrea Frangiamore per il lavoro svolto in questi anni, per l’impegno, la competenza e la passione con cui ha guidato la Filt Cgil Lecco. Mi lascia una categoria coesa, una squadra preparata e solide basi sulle quali continuare a costruire il nostro lavoro. A lui rivolgo un sincero augurio per il nuovo importante incarico che andrà a ricoprire”.

Alla nuova guida della categoria sono arrivati anche gli auguri della Segreteria della Camera del Lavoro Cgil di Lecco e della Filt Cgil Lombardia, che hanno espresso fiducia nella capacità di Gamba di affrontare le sfide del settore dei trasporti e della logistica, rafforzando ulteriormente la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio.