Job Day, a Monticello torna l’incontro tra aziende e chi cerca lavoro

L’appuntamento è venerdì 9 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 al Consorzio Brianteo Villa Greppi

Al Job Day sarà presente il nuovo CV Point, con consulenze gratuite dei Centri per l’impiego della Provincia di Lecco

MONTICELLO BRIANZA – Aziende, curriculum, consulenza e intelligenza artificiale. Sono gli ingredienti della terza edizione del Job Day Monticello Brianza, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Lecco per favorire l’incontro tra le realtà del territorio brianzolo e le persone in cerca di lavoro.

L’appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, nella sede del Consorzio Brianteo Villa Greppi a Monticello Brianza. La partecipazione sarà libera e gratuita ed è rivolta alle persone disoccupate, a chi sta cercando una nuova opportunità professionale e a chi è interessato a riattivarsi nel mondo del lavoro.

Uno degli elementi centrali della mattinata sarà proprio il confronto diretto con le realtà del territorio. Per agevolare l’incontro con le aziende presenti, ai partecipanti è consigliato arrivare con il proprio curriculum vitae.

Chi avesse bisogno di supporto potrà però contare anche sul nuovo CV Point, uno spazio dedicato nel quale gli esperti dei Centri per l’impiego della Provincia di Lecco offriranno una consulenza gratuita per la stesura o il perfezionamento del curriculum.

Non mancherà inoltre uno spazio dedicato alle nuove tecnologie e, in particolare, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella ricerca di un’occupazione. All’interno del Job Day è infatti previsto il workshop interattivo “IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti”, gratuito e aperto a tutti i presenti.

L’obiettivo dell’incontro è fornire strumenti pratici per utilizzare l’intelligenza artificiale nella preparazione del CV e nell’adattamento della propria candidatura alle diverse offerte di lavoro. Il workshop sarà caratterizzato da esercitazioni pratiche e dimostrazioni dal vivo, con l’intento di aiutare i partecipanti a utilizzare i nuovi strumenti digitali in modo consapevole, autentico e strategico.

La Provincia di Lecco sarà presente con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato, mettendo a disposizione dei partecipanti i servizi e le competenze dedicate all’inserimento e al reinserimento lavorativo.

Il Job Day si inserisce nel programma di iniziative promosso dalla Provincia di Lecco per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

Per partecipare alla terza edizione del Job Day Monticello Brianza è necessario effettuare l’iscrizione compilando l’apposito modulo online. L’appuntamento è dunque rivolto sia a chi è alla ricerca di un’occupazione sia a chi vuole rimettersi in gioco professionalmente, con una mattinata che unisce incontro con le aziende, orientamento e nuovi strumenti digitali.

L’evento si terrà venerdì 9 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 al Consorzio Brianteo Villa Greppi di Monticello Brianza.

LOCANDINA JOB DAY MONTICELLO BRIANZA