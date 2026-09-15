Job Day Mandello, arriva la prima edizione dedicata al lavoro

Martedì 22 settembre dalle 9 alle 13 la prima edizione dell’iniziativa alla Polisportiva di Mandello del Lario

Presenti le aziende del territorio e gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato

MANDELLO DEL LARIO – Mettere in contatto le aziende del territorio con chi è alla ricerca di un’occupazione, di una nuova opportunità professionale o vuole riattivarsi nel mondo del lavoro. È l’obiettivo del Job Day Mandello, alla sua prima edizione, in programma martedì 22 settembre, dalle 9 alle 13, alla Polisportiva di Mandello del Lario.

L’iniziativa sarà un’occasione per incontrare direttamente le realtà del territorio e conoscere le opportunità disponibili. La partecipazione è libera e gratuita e, per facilitare il confronto con le aziende presenti, è consigliato portare con sé il proprio curriculum vitae.

Durante la mattinata sarà inoltre operativo il nuovo CV Point, uno spazio nel quale gli esperti dei Centri per l’impiego offriranno consulenza gratuita per la stesura o il perfezionamento del curriculum.

Alle 10.30 è previsto il workshop interattivo “IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti”, momento formativo gratuito e aperto a tutti i partecipanti. L’incontro sarà dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella ricerca di lavoro, con strumenti concreti per migliorare il CV e adattare la propria candidatura alle diverse offerte in modo efficace e consapevole.

Attraverso esercitazioni pratiche e dimostrazioni dal vivo, i partecipanti potranno sperimentare l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, con particolare attenzione all’autenticità e alla strategia nella costruzione della propria candidatura.

La Provincia di Lecco sarà presente con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato, offrendo così un ulteriore punto di riferimento per chi è interessato a orientarsi nel mercato del lavoro.

Per partecipare al Job Day Mandello è necessario compilare l’apposito modulo online.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi promosso dalla Provincia di Lecco per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.