Job Day Monticello Brianza, oltre 300 persone incontrano 22 realtà del territorio

La terza edizione si è svolta venerdì 9 ottobre a Villa Greppi

Molto partecipati il laboratorio sull’AI e gli sportelli gratuiti per il curriculum

MONTICELLO BRIANZA – Oltre 300 persone e 22 realtà del territorio si sono incontrate per parlare di occupazione, opportunità professionali e competenze. La terza edizione del Job Day Monticello, ospitata venerdì 9 ottobre nella sede del Consorzio Brianteo Villa Greppi, ha registrato una partecipazione significativa, confermando l’interesse per le iniziative che favoriscono l’incontro tra chi cerca lavoro, le aziende e gli operatori dei servizi per l’impiego.

Nel corso della mattinata, i partecipanti hanno potuto confrontarsi con organizzazioni attive in diversi settori e ricevere informazioni sulle opportunità professionali disponibili sul territorio. All’evento hanno preso parte Associazione La Nostra Famiglia, Bennet, Biokosmes, Brico Ok, Cab Polidiagnostico, Catra, Cosma, Da-Tor, Fondazione Enaip Lombardia, Fondazione Luigi Clerici, G-Enera, Gi Group, Growermetal, Ial Lombardia, Iperal Supermercati, Lucca Assicurazioni, Novacart, O-Pac, Opiquad, Piazza L’Idea – Ambito Territoriale Merate e lo Sportello Assistenti Familiari, insieme a Synergie. Presenti anche gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato della Provincia di Lecco.

A visitare gli stand è stata la presidente della Provincia di Lecco e sindaca di Monticello Brianza, Alessandra Hofmann, accompagnata dalla dirigente del Centro per l’impiego Cristina Pagano. L’incontro con espositori e partecipanti ha permesso di seguire da vicino le attività proposte durante la giornata.

Tra le iniziative più partecipate si è distinto il workshop interattivo “IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti”, realizzato dagli operatori del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco. Il laboratorio ha fornito indicazioni pratiche per utilizzare in modo consapevole l’intelligenza artificiale nella preparazione del curriculum vitae e nella personalizzazione delle candidature, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a valorizzare le proprie competenze nella ricerca di un impiego.

Buon riscontro anche per i CV Point, gli spazi dedicati alla consulenza gratuita e personalizzata sul curriculum. Gli esperti dei Centri per l’impiego hanno affiancato i partecipanti nella stesura e nella revisione del documento, offrendo un supporto concreto per presentare al meglio il proprio percorso formativo e professionale.

Il Job Day si inserisce nel programma di iniziative promosso dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà nelle prossime settimane con due nuove tappe: mercoledì 21 ottobre a Valmadrera e mercoledì 28 ottobre a Olginate, per continuare a favorire l’incontro tra cittadini, imprese e servizi dedicati al lavoro.