Job Day Monticello: occasione per persone in cerca di una nuova occupazione

In campo le realtà del territorio della Brianza

Mercoledì 29 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 nella sede del Consorzio Brianteo Villa Greppi

MONTICELLO BRIANZA – Mercoledì 29 ottobre dalle 8.30 alle 12.30, nella sede del Consorzio Brianteo Villa Greppi a Monticello Brianza, si terrà il Job Day Monticello Brianza, iniziativa finalizzata a favorire l’incontro tra le realtà del territorio brianzolo e le persone disoccupate o in cerca di una nuova opportunità lavorativa.

La partecipazione all’evento, libera e gratuita, è rivolta a tutte le persone disoccupate o alla ricerca di un nuovo impiego. Trattandosi di una iniziativa d’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro, è importante che i partecipanti portino con sé il proprio curriculum vitae.

All’interno del Job Day sarà organizzato un momento formativo dal titolo “Al lavoro… per trovare lavoro!”. La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato.

Per iscriversi al Job Day occorre compilare l’apposito modulo online.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convezione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.