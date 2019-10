Da oggi fino a domenica a Lariofiere Klimahouse

ERBA – Dall’origine dei materiali alla responsabilità ambientale e sociale delle aziende, dal benessere abitativo all’impatto sulla salute: negli ultimi anni sono questi i fattori principali che orientano maggiormente le scelte degli utenti finali. Un trend in forte crescita che incide anche nelle decisioni di quanti desiderano costruire o ristrutturare la propria abitazione in chiave sostenibile.

Le domande da porsi, in questo caso, sono molte e può diventare complicato informarsi autonomamente su tematiche così tecniche o individuare professionisti esperti che possano aiutare a destreggiarsi in un mare di informazioni non sempre affidabili.

A Klimahouse Lombardia, la manifestazione fieristica dedicata al risanamento e all’efficienza energetica che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre a Lario Fiere, Erba, è possibile trovare consigli utili e autorevoli sui complessi aspetti che riguardano la sostenibilità applicata all’edilizia. Formula vincente della manifestazione, il calibrato mix tra uno spazio espositivo dedicato alle novità di prodotto proposte da più di 80 aziende qualificate del settore e il variegato programma di eventi formativi e consulenze professionali gratuite a cura del CasaClima Network Lombardia, in grado di rispondere a tutte le domande sul tema.

Da sempre punto di riferimento per gli operatori del settore, Klimahouse si rivolge, infatti, anche agli utenti finali che desiderano costruire o riqualificare energeticamente la propria casa per migliorarne la qualità abitativa, aumentarne il valore immobiliare e ottenere un conseguente risparmio economico nel rispetto dell’ambiente. Con una vasta offerta di seminari, incontri e occasioni di confronto con professionisti qualificati, Klimahouse Lombardia risponde, infatti, ad un’esigenza sempre più sentita dal consumatore in un momento storico in cui le tematiche di responsabilità ambientale sono interesse di tutti.

Ma quali sono le domande più ricorrenti di chi vuole costruire o ristrutturare in chiave green? Ecco una piccola guida per iniziare a togliersi qualche dubbio e comprendere i vantaggi di una casa a basso impatto ambientale:

Quali sono i vantaggi di una certificazione edilizia?

Le certificazioni volontarie come CasaClima accrescono il valore dell’immobile: perché ne attestano le reali prestazioni a fronte di valutazioni quantitative e qualitative che seguono l’edificio dalla progettazione alla realizzazione. Il valore della casa verrà quindi definito anche dalla certificazione di parte terza delle sue prestazioni.

Che cos’è la tenuta all’aria e perché è importante negli edifici ad elevata efficienza energetica?

La prima regola per un edificio ad elevate prestazioni (nZEB) è quella di gestire l’energia, senza disperderla. Isolare l’involucro e renderlo “a tenuta d’aria” significa ridurre sensibilmente la dispersione di calore/energia per convezione, verificando quindi eventuali serramenti non ben posati, tracce elettriche non sigillate etc.

Quanto costa l’edilizia in legno rispetto a quella tradizionale? È affidabile e quale durata può avere?

Un edificio in legno è una soluzione tecnologicamente avanzata, in grado di garantire comfort, efficienza energetica e salubrità, se ben realizzata. Il costo di un edificio in legno con queste caratteristiche è allineato a quello di un edificio tradizionale costruito con la stessa cura ed attenzione tecnica. La Certificazione di parte terza (es. CasaClima) permette di avere una valutazione affidabile e sicura della qualità dell’edifico.

Per la casa, meglio struttura in legno, in Xlam o in telaio? Quali sono le differenze?

Sono soluzioni tecnologiche diverse per soddisfare esigenze differenti. Tutte possono garantire comfort ed efficienza energetica e spesso possono essere considerate, tra loro, alternative. Ma le variabili da considerare sono varie, per questo è meglio lasciarsi consigliare da un progettista specialista in legno.

Da cosa dipendono il comfort e la salubrità degli ambienti in cui viviamo? Come rendere più salubri le nostre case?

Comfort e salubrità di un edificio, sia esso residenziale o lavorativo, sono obiettivi che si raggiungono con un’accurata progettazione e una corretta fase esecutiva di cantiere. Le certificazioni volontarie come CasaClima accompagnano la costruzione in tutte le sue fasi di sviluppo e controllano questi aspetti con la massima attenzione.

Quale impiantistica deve avere una casa ad elevata efficienza energetica?

La progettazione degli impianti deve avvenire in funzione del livello di efficienza dell’involucro termico. In una costruzione nuova ad elevate prestazioni energetiche, gli impianti dovrebbero essere ridotti al minimo. Un edificio ben isolato necessiterà, infatti, di pochissima energia per poter essere gestito ed essere confortevole.

L’appuntamento per chi desidera approfondire da vicino queste tematiche è a Klimahouse Lombardia, dove grazie alle numerose opportunità di confronto con gli esperti di settore sarà possibile individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Ad esempio, durante i 5 seminari tematici che si terranno domenica 6 ottobre a cura dei consulenti CasaClima Network Lombardia dal focus ‘Come si realizza la casa del 2020 spiegato a chi la abiterà’. Un’occasione da non perdere per informarsi sui progetti di nuove case, sugli edifici in muratura, sugli impianti, sugli edifici in legno con tecnologia X-Lam e con tecnologia a telaio e sulle costruzioni a secco.

Tutte le informazioni sul programma e le modalità per iscriversi ai seminari sul sito www.bethegap.it