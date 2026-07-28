La Categoria Merceologica Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio in visita a ICAM

Un momento di confronto sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e della competitività internazionale

Al termine dell’incontro, spazio anche alla visita del sito produttivo e a una degustazione

LECCO – Momento di confronto e condivisione per la Categoria Merceologica Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio, che nei giorni scorsi ha organizzato una visita presso l’azienda associata ICAM SpA. L’iniziativa è stata aperta anche alle imprese appartenenti agli altri settori dell’associazione e ha visto la partecipazione di una delegazione del Gruppo Alimentari di Confindustria Como.

Ad accogliere gli imprenditori è stato il presidente di ICAM, Giovanni Agostoni, che ha illustrato la storia dell’azienda, ripercorrendone le principali tappe di crescita e soffermandosi sui valori che ne guidano l’attività. Nel corso dell’incontro sono stati presentati il modello di business e le strategie di sviluppo di una realtà riconosciuta a livello internazionale, che ha costruito il proprio percorso puntando su qualità, innovazione e sostenibilità.

La visita è poi proseguita all’interno del sito produttivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino i processi aziendali e l’organizzazione di una delle eccellenze del settore agroalimentare. L’iniziativa si è conclusa con una degustazione dei prodotti ICAM.

“Questa visita è stata un’importante occasione di confronto e di scoperta di un’eccellenza del territorio e del suo percorso imprenditoriale, costruito su sostenibilità, responsabilità sociale, innovazione e competitività internazionale. Un ringraziamento particolare va al collega Giovanni Agostoni, per averci illustrato con grande chiarezza i valori e la visione dell’azienda: uno sguardo al futuro fatto di pianificazione attenta e lungimirante e della capacità di affrontare le sfide senza timore”, ha dichiarato Giorgio Visini, presidente della Categoria Merceologica Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di ICAM, Giovanni Agostoni: “Abbiamo condiviso i temi e le sfide che riguardano gli imprenditori del nostro territorio, ricco di eccellenze e con forti radici locali, ma anche con uno sguardo aperto al mondo, ai mercati internazionali e al futuro”.

L’incontro ha confermato l’importanza di creare occasioni di dialogo tra le imprese, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche su temi strategici come sostenibilità, innovazione e sviluppo sui mercati internazionali, elementi sempre più determinanti per la competitività del tessuto produttivo locale.