La filiera della carta stampata e il suo futuro, nuova data per il convegno

Martedì 20 giugno, l’approfondimento organizzato da Confcommercio Lecco

Il mondo dell’editoria locale e nazionale, distributori e punti vendita: un’analisi dei problemi e degli sviluppi verso il futuro

LECCO – Si svolgerà martedì 20 giugno con inizio alle ore 10 il convegno dal titolo “La filiera della carta stampata: tracciamo il futuro insieme”.

L’incontro – organizzato da Confcommercio Lecco per analizzare le prospettive che attendono il mondo dell’editoria in tutte le componenti della sua filiera – in origine doveva tenersi martedì 14 giugno, ma i funerali di Stato di Silvio Berlusconi hanno fatto slittare lo svolgimento.

Il programma del seminario, in calendario presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco, prevede, dopo i saluti iniziali del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, due interventi che punteranno l’attenzione sulla situazione locale. Sergio Pomponio, Prefetto di Lecco, parlerà del tema “La comunità operosa a salvaguardia del diritto all’informazione”, soffermandosi sulle azioni che i Comuni sono chiamati ad attuare per sostenere i punti vendita.

Alberto Spagnolo (responsabile diffusione Gruppo Sesaab), invece, parlando in rappresentanza degli editori lecchesi, esporrà le “buone pratiche” della filiera di Lecco (da Inforiv alla locandina digitale, dal pagamento contactless a “La carta in rete”) ed evidenzierà alcuni dei problemi che vivono a livello locale gli editori di quotidiani e periodici, il distributore e i punti vendita.

La seconda parte vedrà protagonista il mondo nazionale. Per primo prenderà la parola Andrea Innocenti, presidente nazionale dello Snag Confcommercio (“L’importanza della rete di vendita”), quindi interverranno, collegati online, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera (“Perchè non possiamo fare a meno dell’informazione di qualità”), e Agnese Pini, direttrice dei quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino del Gruppo Monrif (“I giornali come garanti dell’informazione di qualità”).

A chiudere il convegno saranno Vincenzo Vita, già sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni (“On line e off line sono polarità dialettiche coessenziali per la composizione del mosaico democratico”) e Stefania Palamara, direttore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri (“Le risorse messe in campo dal Governo”). La conclusione dei lavori è prevista per le 12.30.