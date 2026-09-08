La moda artigiana lecchese sfila a Sanremo: cinque creazioni conquistano la passerella

Le creazioni di Elsa Cataldo protagoniste al Casinò nella tappa ligure di “Eccellenza, la moda artigiana”

In passerella anche borse, calzature, pellicce e accessori made in Lecco

LECCO – La moda artigiana lecchese è arrivata fino a Sanremo, portando sulla passerella del prestigioso Casinò creatività, sartoria e competenze del territorio. Nel fine settimana la suggestiva cornice ligure, con la sua iconica scalinata, ha ospitato la tappa di “Eccellenza, la moda artigiana. Dove nasce lo stile italiano”, il calendario di appuntamenti promosso da Confartigianato Imprese per valorizzare l’artigianato e l’alta moda made in Italy.

A rappresentare Lecco sono state cinque creazioni di Elsa Cataldo, titolare di EC Semplicemente Sposa e consigliera della categoria Moda di Confartigianato Imprese Lecco. Gli abiti sono stati accompagnati dalle borse di UNICA LAB, dalle calzature di Le Ciabattine, dalle creazioni in pellicceria di Arte e Mestieri e dagli accessori di Dettagli di Capogiro, dando vita a una passerella interamente legata alle professionalità artigiane del territorio.

A Sanremo era presente anche la presidente della categoria Moda di Confartigianato Imprese Lecco, Serena Dell’Olio, che ha accompagnato Elsa Cataldo insieme a Chiara Sironi, componente del direttivo e protagonista della serata anche nel ruolo di modella.

“A caratterizzare la presenza lecchese a questo importante evento è stato l’incontro tra diverse eccellenze del nostro territorio, ciascuna delle quali ha contribuito ad arricchire gli abiti protagonisti della serata”, commenta Dell’Olio. “Realtà differenti, unite da un filo comune: dietro ognuna di esse ci sono donne imprenditrici, artigiane e creative lecchesi, che condividono non soltanto una professione, ma anche l’impegno all’interno del direttivo della nostra categoria”.

Una collaborazione che ha permesso di presentare a Sanremo un’immagine corale della moda artigiana lecchese, mettendo in evidenza la qualità e la varietà delle competenze presenti sul territorio. A completare la sfilata sono state le modelle Marina Riva, Eleonora Oriana, Ilaria Caporaso e Marika Gandolfi, oltre alla stessa Chiara Sironi.

Per Confartigianato Imprese Lecco si tratta anche di un importante riconoscimento sul piano regionale. “Per la prima volta Confartigianato Lecco rappresenta Confartigianato Lombardia con la categoria Moda”, sottolinea la segretaria generale Matilde Petracca. “Non è solo una questione di orgoglio: è un’azione concreta che fa parlare la nostra territoriale anche in ambiti diversi da quelli nei quali è storicamente presente”.

Soddisfazione anche da parte del presidente dell’Associazione, Davide Riva, che evidenzia il valore della collaborazione tra imprese. “La partecipazione a Sanremo dimostra quanto valore possa nascere quando le nostre imprese scelgono di collaborare e presentarsi insieme. La forza dell’artigianato lecchese risiede proprio nella varietà delle sue competenze e nella capacità di fare squadra”.

La presenza alla manifestazione ha rappresentato quindi non soltanto una vetrina nazionale per le imprese lecchesi, ma anche un’occasione per rafforzare il ruolo della categoria Moda all’interno del sistema associativo regionale e nazionale. Un percorso nel quale tradizione artigiana, ricerca, creatività e attenzione alla sostenibilità si incontrano per raccontare una moda capace di rappresentare anche il territorio lecchese.