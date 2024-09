“La patente a crediti nei cantieri”: seminario con Confartigianato Lecco

Appuntamento per giovedì 12 settembre dalle 17 alle 21

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro le ore 12.30 di martedì 10 settembre

LECCO – Confartigianato Imprese Lecco ha annunciato un seminario tecnico di grande rilevanza per il settore edile, dedicato all’introduzione della “patente a crediti” per chi opera nei cantieri mobili. L’incontro, che si terrà giovedì 12 settembre, dalle 17.00 alle 21.00, presso la Sala Convegni “Cesare Fumagalli” in Via G. Galilei 1 a Lecco, è rivolto principalmente agli imprenditori che operano in cantieri, sia nel settore edile che nell’installazione di impianti, o che si occupano della posa di strutture fisse o mobili.

L’iniziativa arriva a seguito del Decreto Legge 19/2024, che ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione per tutte le imprese e i lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e qualità delle operazioni svolte. A partire dal 1° ottobre 2024, infatti, tutte le figure professionali coinvolte in cantieri di edilizia civile o industriale saranno obbligate a possedere questa “patente a crediti”, pena l’impossibilità di operare nel settore.

Il seminario offrirà un’occasione preziosa per discutere di questo nuovo requisito normativo e delle sue implicazioni pratiche per le imprese locali. La discussione, aperta a tutti gli imprenditori interessati, inizierà alle 17.00 con un’introduzione al tema, per poi concludersi alle 19.45 con una sessione di domande e risposte.

Al termine del seminario, è previsto un momento assembleare riservato agli iscritti della Categoria degli Edili e Pittori edili di Confartigianato Imprese Lecco, durante il quale verranno approfondite ulteriori tematiche di interesse specifico per il settore. La serata si concluderà con un aperitivo conviviale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi in un contesto più informale.

L’evento, organizzato in collaborazione con Economie Ambientali e Anaepa Confartigianato Edilizia, gode del patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco e del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Lecco. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro le ore 12.30 di martedì 10 settembre.

Questo seminario rappresenta un appuntamento fondamentale per tutti coloro che operano nel settore edile e che dovranno adeguarsi alle nuove normative in vigore.