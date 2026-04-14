“La piccola impresa che vorrei”, il 6 maggio la premiazione a Lecco

La terza edizione del progetto promosso da Confapi Lecco Sondrio coinvolge scuole e imprese tra Lecco e Sondrio: in palio 10mila euro

19 classi, altrettanti imprenditori tutor e una giuria pronta a valutare i progetti

LECCO – Il futuro dell’impresa passa dai banchi di scuola. Si avvia alla fase conclusiva la terza edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”, iniziativa che coinvolge gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i CFP delle province di Lecco e Sondrio.

Con la consegna degli elaborati avvenuta sabato 11 aprile, il progetto entra ora nella fase di valutazione finale. L’iniziativa, promossa da Confapi Lecco Sondrio, ha registrato numeri significativi: 19 classi in gara per un totale di circa 300 studenti, affiancati da 19 imprenditori tutor nella realizzazione di idee d’impresa innovative.

I lavori saranno esaminati da una giuria composta dagli imprenditori Guido Baggioli, Alessandro Leidi e Alice Dell’Oca, insieme ad Anna Masciadri, responsabile comunicazione di Confapi Lecco Sondrio, e alla giornalista Katia Sala. In palio un montepremi complessivo di 10.000 euro destinato alle scuole per attività didattiche e materiali: 4.000 euro al primo classificato, 3.000 al secondo e 2.000 al terzo.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 6 maggio alla Sala Ticozzi di Lecco, dove verranno proclamati i vincitori dell’edizione 2025/2026. Ospite d’onore sarà Marco Riva, figura del motorsport internazionale ed ex dirigente del reparto corse Yamaha, noto per la collaborazione con Valentino Rossi. Il suo intervento sarà dedicato ai temi di eccellenza, lavoro di squadra e innovazione tecnologica.

Queste le classi partecipanti alla terza edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3B LES – 3CLES – 3A LES Bertacchi di Lecco, 3O meccanico – 3P Meccanico dell’Istituto Fiocchi Lecco, 3A e 3B Professionale commerciale dell’Istituto Parini di Lecco, Edilizia – Grafica – Operatore elettrico dell’Istituto Clerici di Merate, 3-4-5- Indirizzo Aeronautico Istituto Volta di Lecco, 3A BATL Istituto Badoni di Lecco, 3 Costruzione Ambiente Territorio – 4 Grafici Saraceno-Romegialli di Morbegno, 4 A Sistemi informativi industriali – 4 BA amministrazione finanza marketing – 3C liceo delle scienze umane – 3A liceo scientifico dell’istituto Pinchetti di Tirano.

Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Co.El di Torre de’ Busi, Deca di Monte Marenzo, Dispotech di Gordona, Froma di Valmadrera, Imsa di Lecco, La Meccanoplastica di Calolziocorte, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Officine Piki di Valvarrone, Pozzi Albino di Colico, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tecnofar di Gordona, TMC di Cesana Brianza, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, VML di Brivio.