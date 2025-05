La piccola impresa che vorrei: tutto pronto per l’evento finale

430 studenti di Lecco e Sondrio hanno partecipato al concorso di Confapi Lecco Sondrio

Martedì 13 maggio al teatro Cenacolo Francescano verranno svelati i vincitori. Ospite l’alpinista Marco Confortola

LECCO – 22 classi partecipanti, 22 imprenditori-tutor impegnati e un totale di 430 alunni coinvolti. Sono questi i numeri della seconda edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei” ideato da Confapi Lecco Sondrio nel 2024, in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario di fondazione. Martedì 13 maggio alle 10 al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco si terrà l’evento finale con la proclamazione dei vincitori e la presenza di un ospite d’eccezione.

L’evento è stato presentato oggi pomeriggio nella sede di via Pergola a Lecco. A illustrare tutte le novità è stata Stefania Beretta, responsabile scuola e formazione: “Quest’anno il concorso è stato proposto alle sole scuole superiori e ai Cfp, ma oltre agli istituti della provincia di Lecco sono stati coinvolti anche quelli della provincia di Sondrio. Inoltre sono stati aumentati i premi finali con un compenso di 4.000 euro per il 1° classificato, 3.000 euro per il 2° e 2.000 euro per il 3° da spendere in materiale scolastico o attività. Se da un lato l’esperienza ha avvicinato i giovani alle imprese, è vero che gli imprenditori sono stati molto entusiasti di andare nelle scuole”.

Una organizzazione impegnativa che ha richiesto le energie di tutto lo staff ma le soddisfazioni sono state tante, come ha sottolineato il presidente Enrico Vavassori: “Il successo dello scorso anno ci ha convinti a proseguire su questa strada. Per la giuria la scelta dei vincitori è stata davvero dura perché almeno 6/7 progetti meritavano di stare nelle prime posizioni perciò non posso che fare i complimenti a tutti gli studenti partecipanti. Oltre ad avvicinare studenti e imprenditori, questo concorso rappresenta anche un ponte tra generazioni”.

Daria Borgonovo, vice presidente di Confapi e, per l’occasione, tutor con l’azienda Novastilmec, ha sottolineato come il concorso sia servito in primis agli imprenditori: “E’ stato utile per comprendere come funziona il mondo della scuola, è stata un’esperienza arricchente sia sul piano umano che professionale. Sono rimasta colpita da ragazzi pieni di energia, con idee brillanti, voglia di mettersi in gioco e capacità di ascolto. Il lavoro è stato organizzato in gruppi per permettere a ogni ragazzo di esprimere le proprie potenzialità. Non un semplice concorso, ma un momento di scambio reciproco”.

“A volte si pensa che i giovani siano individualisti, al contrario c’è stata una grandissima collaborazione. Questo concorso dà la possibilità ai ragazzi di proiettarsi e immaginare il loro futuro – ha detto il direttore Marco Piazza -. Per l’evento di premiazioni, poi, sarà presente l’alpinista di Santa Caterina Valfurva Marco Confortola, un uomo che è stato capace di fare delle sue imprese alpinistiche una ‘impresa’, trasformando una passione in lavoro. Racconterà ai ragazzi il suo percorso fatto di rinascite, cambiamenti e una continua ricerca di stimoli”.

I nomi dei vincitori, ovviamente, saranno svelati solo il 13 maggio, ma non è più un segreto che la “Piccola impresa che vorrei” è diventata un’esperienza di grande successo!

La giuria

La giuria di questa edizione è composta da Davide Gianola (vice presidente di Confapi Lecco Sondrio), Micol Gabbioni (vice presidente Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio), Paolo Bertoni (consigliere Confapi Lecco Sondrio), Anna Masciadri (responsabile comunicazione Confapi Lecco Sondrio) e Katia Sala (giornalista e conduttrice).

Le classi partecipanti

3O, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco; 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco; 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco; 5A e 5B Professional Parini di Lecco; 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera; 3 AFM IMA di Lecco; 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane Pinchetti di Tirano; 5B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno; 2AFM Da Vinci di Chiavenna.

Le aziende tutor

Bermec di Talamona; CoEl di Torre de’ Busi; Dell’Oca di Andalo Valtellino; Dispotech di Gordona; Growermetal di Calco; DG TS di Prata Camportaccio; IMSA Srl di Lecco; Ita di Calolziocorte; Latteria di Chiuro; MAB di Lecco; Molino Anselmo Colombo di Paderno D’Adda; Novastilmec di Garbagnate Monastero; Pura Comunicazione di Sondrio; Rapitech di Lecco; SCT Informatica di Lecco; Sepam di Galbiate; STF di Barzago; S.T.M. di Delebio; Tamil di Valgreghentino; Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio; Vincit di Valmadrera; VML di Brivio.