La Valletta e Santa Maria Hoè: riduzione della Tari per imprese e cittadini

Il provvedimento è stato ratificato da entrambi i consigli comunali dei due Comuni come gesto di attenzione in questi mesi di emergenza sanitaria

Stabilita la riduzione del 50% per le imprese e del 25% per le utenze domestiche

LA VALLETTA / SANTA MARIA HOE’ – Una sensibile riduzione della tariffa dei rifiuti (la Tari) per venire incontro alle imprese e ai cittadini in questi mesi caratterizzati dall’emergenza Covid. Le amministrazioni comunali de La Valletta Brianza e di Santa Maria Hoè hanno portato in discussione negli ultimi consigli comunali, convocati rispettivamente lunedì e martedì sera, questo importante provvedimento che andrà a beneficio dell’intera comunità. “Era un’intenzione che avevamo già anticipato durante i giorni più bui della crisi sanitaria annunciando la volontà di essere vicini alle imprese e agli esercizi commerciali penalizzati dalla chiusura della propria attività – puntualizza il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla – . Ora abbiamo deciso di estendere queste riduzioni a tutti, prevedendo percentuali diverse per imprese e cittadini”.

Le attività economiche vedranno infatti un alleggerimento sulla bolletta pari al 50% della quota variabile della Tari mentre i singoli contribuenti avranno uno sconto del 25%, sempre sulla quota variabile. “Il che vuol dire che le imprese pagheranno 6 mesi di meno, mentre i cittadini 3. Ci è sembrato giusto estendere a tutti il provvedimento perché le conseguenze economiche della crisi sanitaria riguarderanno, in un modo o nell’altro, tutti”.

Anche la collega de La Valletta Brianza ha portato in discussione lunedì sera il provvedimento, ricordando le nuove normative entrate in vigore con l’emergenza Covid. Sia a La Valletta che a Santa Maria Hoè sono state individuate due rate, a novembre e a dicembre, in cui saldare il dovuto. Per far fronte ai minori incassi con la Tari, le amministrazioni comunali hanno stanziato 75mila euro (La Valletta) e 50mila euro (Santa Maria Hoè).