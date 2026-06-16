La visita al Prosciuttificio Marco d’Oggiono chiude la Mostra Diffusa “Il prodotto e la mano”

L’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Lecco nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy

I partecipanti hanno potuto entrare nel cuore di una delle eccellenze produttive più conosciute del territorio

LECCO – Si è conclusa con una partecipata visita al Prosciuttificio Marco d’Oggiono la Mostra Diffusa “Il prodotto e la mano”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Lecco nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy e selezionata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Circa 50 persone tra imprenditori, cittadini e collaboratori di Confartigianato si sono iscritte all’appuntamento finale del percorso, una proposta “fuori salone” che ha consentito ai partecipanti di entrare nel cuore di una delle eccellenze produttive più conosciute del territorio, apprezzata ben oltre i confini provinciali e nazionali.

Ad accogliere i visitatori sono stati i fratelli Spreafico – Agnese, Dionigi e Giulia – insieme alla quarta generazione rappresentata da Maria Sole, che hanno accompagnato il gruppo in un viaggio alla scoperta della storia e dell’evoluzione dell’azienda. Dalla produzione ai luoghi di stagionatura, passando per la mostra storica che custodisce attrezzi e strumenti di lavoro del secolo scorso, la visita ha permesso di conoscere da vicino una realtà che ha saputo conservare la propria identità adattandosi nel tempo ai cambiamenti del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori.

Particolarmente apprezzati dai partecipanti i racconti dedicati ai segreti della lavorazione, all’importanza delle condizioni climatiche del territorio oggionese, alla tradizione del celebre prosciutto dolce e alle innovazioni introdotte nel corso degli anni per mantenere elevati standard qualitativi senza rinunciare alle proprie radici.

Il percorso si è concluso con una degustazione delle specialità aziendali, occasione che ha permesso di apprezzare concretamente il risultato di una lunga tradizione produttiva fatta di competenza, passione e attenzione alla qualità.

A guidare la visita per Confartigianato Imprese Lecco è stato il segretario generale Matilde Petracca. “Concludere il percorso della Mostra Diffusa all’interno del Prosciuttificio Marco d’Oggiono rappresenta per noi una grande soddisfazione – ha commentato –. Siamo in una delle eccellenze del nostro territorio, un’impresa che ha saputo costruire negli anni una reputazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale e che rappresenta perfettamente il valore del saper fare artigiano. Una realtà capace di innovare senza perdere il legame con la propria storia e che, con i suoi prodotti, è arrivata persino nello spazio, accompagnando l’astronauta Paolo Nespoli nel 2011 sulla Stazione Spaziale con 400 confezioni di salumi“.

Presente anche Walter Gaiardoni, presidente della Zona 5 Oggiono di Confartigianato Imprese Lecco. “Desidero ringraziare la famiglia Spreafico per la disponibilità e la generosità con cui ha aderito alla Mostra Diffusa e accolto i visitatori – ha sottolineato Gaiardoni –. Aprire le porte della propria azienda significa condividere competenze, storia e cultura d’impresa con il territorio. È un gesto tutt’altro che scontato, che testimonia ancora una volta l’attenzione e il forte legame che questa realtà mantiene con la comunità locale“.

A rendere ancora più piacevole la giornata hanno contribuito la cordialità e l’ospitalità dei titolari, che hanno accompagnato i visitatori con grande disponibilità lungo tutto il percorso, riservando anche un gradito pensiero ai più piccoli presenti. Un’iniziativa che ha saputo coniugare scoperta, cultura d’impresa, tradizione e convivialità, chiudendo nel migliore dei modi una manifestazione che, attraverso le imprese protagoniste, ha raccontato il valore del lavoro artigiano e delle eccellenze del territorio lecchese.