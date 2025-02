L’AD di Arexpo Igor De Biaso in visita al Campus e al CNR di Lecco

La visita ha confermato il ruolo strategico di Lecco nell’innovazione e nella ricerca, favorendo nuove sinergie tra pubblico e privato

Il Sottosegretario Mauro Piazza: “Questa iniziativa è finalizzata a valorizzare il Sistema Lecco”

LECCO – Innovazione e ricerca al centro della visita dell’Amministratore Delegato di Arexpo, Igor De Biasio, al Campus del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e ai laboratori del Polo della Ricerca del CNR. L’incontro, promosso dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza in collaborazione con il Presidente di UniverLecco, Vico Valassi, ha rappresentato un’importante occasione di confronto per valorizzare le eccellenze del territorio in materia di innovazione tecnologica e ricerca scientifica.

Alla visita hanno preso parte rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, consolidando il ruolo strategico di Lecco come hub di innovazione. Igor De Biasio ha avuto modo di osservare da vicino le strutture avanzate del Campus e i laboratori di ricerca del CNR, luoghi che rappresentano un punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico e scientifico a livello nazionale e internazionale.

“Questa iniziativa è finalizzata a valorizzare il Sistema Lecco e a promuovere sinergie concrete tra le diverse realtà coinvolte attraverso un dialogo diretto tra Università, enti di ricerca e il territorio”, ha sottolineato il Sottosegretario Piazza. L’obiettivo è incentivare collaborazioni pubblico-private in grado di attrarre investimenti e favorire il trasferimento tecnologico tra ricerca e industria.

La sinergia tra università, ricerca e imprese rappresenta un’opportunità strategica per il territorio lecchese. “Da questo incontro sono certo nasceranno opportunità concrete per la nostra provincia che sapremo mettere a fattor comune per lo sviluppo di progetti emblematici”, ha concluso Piazza.