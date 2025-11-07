Lago di Como protagonista al World Travel Market di Londra

La serata ha unito istituzioni e operatori per promuovere la destinazione lariana alla World Travel Market

Claire Brighton di ATAS è la nuova Ambasciatrice del Lago di Como. Sorteggiato anche un viaggio offerto dal Comune di Bellano e da SACBO

LONDRA – Una serata di grande prestigio ha reso omaggio al Lago di Como al “The Dorchester” di Londra, uno degli hotel più iconici della capitale britannica. L’iniziativa, tenutasi due giorni fa, ha riunito il meglio del sistema Italia nel Regno Unito attorno al fascino e al valore del territorio lariano, confermando ancora una volta la capacità del Lago di Como di attrarre attenzione e riconoscimento internazionale.

Tra i presenti, il Console Alessandro Mignigni, il responsabile dell’Ufficio Economico dell’Ambasciata, Umberto Bernardo, il direttore dell’ICE (Istituto per il Commercio Estero) nel Regno Unito, Giovanni Sacchi, il Presidente della Camera di Commercio Italiana in UK, Roberto Costa, e la dirigente dell’Assessorato Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia, Paola Negroni.

Alla serata, organizzata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco nella persona del consigliere Fabio Dadati con delega per il Turismo e Cultura hanno preso parte numerosi travel agent e tour operator britannici, insieme agli espositori del Lago di Como impegnati in questi giorni alla fiera internazionale World Travel Market.

Nel corso dell’evento è stato conferito il titolo di “Ambasciatrice del Lago di Como” a Claire Brighton, Direttrice di ATAS (Association of Touring & Adventure Suppliers). Un riconoscimento che sottolinea il legame tra il territorio e il mondo del turismo internazionale, premiando chi contribuisce a valorizzarne l’immagine all’estero.

Durante la serata, un tour operator inglese ha inoltre vinto il sorteggio di un viaggio e soggiorno sul Lago di Como, offerto dall’Aeroporto di Orio al Serio e dal Comune di Bellano. A consegnare il premio sono stati il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, e il direttore commerciale di SACBO, Giacomo Cattaneo, entrambi presenti all’appuntamento londinese.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse per la World Travel Market, che conclusosi ieri, e ha visto la partecipazione anche della Camera di Commercio di Como-Lecco, ospite all’interno dell’area curata da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, alla quale è andato il ringraziamento per il sostegno e l’accoglienza,.

Un momento di visibilità e orgoglio per il Lago di Como, capace di raccontarsi nel cuore di Londra attraverso le sue istituzioni, le sue imprese e il suo inconfondibile fascino.