L’Albergo Ristorante Pizzeria Caviate in festa per i 100 anni di Raffaele Rizzi

Il centenario fondatore e titolare ha aperto la struttura nel lontano 1976

Martedì 1 ottobre un momento con amici e parenti nella storica struttura sul lungolago di Lecco

LECCO – E’ tutto pronto per festeggiare una data speciale per l’Albergo Ristorante Pizzeria Caviate di Lecco. Infatti martedì 1 ottobre il fondatore e titolare Raffaele Rizzi compirà 100 anni. Una ricorrenza che sarà celebrata con un pranzo a cui sono stati invitati amici e parenti. Raffaele Rizzi ha aperto la struttura nel 1976 (rilevandola da una precedente gestione) e l’ha sempre gestita insieme alla moglie Vincenza Bufo (scomparsa da qualche anno) direttamente con la sua famiglia (tranne una parentesi dal 1983 al 1993), come ricorda la figlia Tina che oggi manda avanti la struttura insieme al fratello Mimmo (l’altro fratello Nino non lavora nella struttura, ma è molto legato alla famiglia).

“Siamo sempre stati nella sede attuale di Lungolario Piave 17 a Lecco. Negli anni abbiamo effettuato lavori e miglioramenti alla struttura, ma senza mai spostarci. Mio padre ha dedicato la sua vita a questo posto e anche adesso viene ogni giorno in questi locali. E tutti i giorni va a fare la spesa! Il mondo della ristorazione e della ricettività è cambiato, ma non possiamo lamentarci: abbiamo fatto tanti sforzi, ma ci siamo anche tolti molte soddisfazioni”.

In una realtà a conduzione familiare i ruoli sono interscambiabili e il contributo di tutti è fondamentale: “E’ così. Mio padre ha sempre fatto tutto e così anche noi. La sua specialità ai fornelli? Un tipico piatto pugliese: le orecchiette con le cime di rapa. Anche oggi quando le prepara sono squisite e uniche!”

“Confcommercio Lecco è felice per questo prestigioso traguardo dei 100 anni raggiunto da Raffaele Rizzi – evidenzia il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Oltre agli auguri per la ricorrenza, lo ringraziamo per quanto fatto da imprenditore e da ristoratore per il nostro territorio”.