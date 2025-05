Lario Reti Holding: approvato il bilancio 2024. Ricavi per 67 milioni, investimenti per 36

L’azienda ha generato utili per 8,1 milioni investendo una media di 105 euro per abitante della Provincia

Al via una partnership con Brianzacque per arrivare all’autonomia energetica

LECCO – E’ stato approvato Nella seduta del 22 maggio 2025 dall’Assemblea dei Soci di Lario Reti Holding il documento di Bilancio 2024. Lario Reti, al suo nono anno come gestore del servizio idrico integrato sull’intera provincia di Lecco, ha realizzato lo scorso anno ricavi per 66,8 milioni di euro, costituiti prevalentemente dalla tariffa spettante al Gestore per le attività del Servizio Idrico Integrato, mentre l’utile netto della società si attesta a 8,1 milioni di euro, anche grazie ai dividendi percepiti dalla partecipata Acinque.

Spiega Lelio Cavallier, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lario Reti Holding: “Come da Statuto, sarà distribuita agli azionisti solo la parte dei dividendi, mentre la restante rimarrà in azienda a sostegno del piano del piano investimenti previsti dall’Ufficio d’Ambito di Lecco.”

Tra i risultati più significativi ottenuti nel 2024 si evidenziano, per la rete acquedottistica, il completamento del raddoppio della dorsale dell’acquedotto Brianteo e la sostituzione di 13.600 contatori nel corso dell’anno.

Inoltre, è stata completata l’adduzione tra i serbatoi Fornace e Mezzacosta, situati rispettivamente nei comuni di Paderno d’Adda e Robbiate, oltre all’ottimizzazione delle reti idriche in diversi comuni, tra cui Lierna, Merate, Cernusco e Oggiono, avvenuta anche grazie ai fondi PNRR. Per quanto riguarda la rete fognaria, si segnala il completamento dei lavori per il rinnovo del collettore Oggiono/Galbiate e, a Mandello del Lario, la risoluzione degli sversamenti fognari in via San Martino. Infine, nel settore della depurazione, sono stati completati i lavori di rinnovo e potenziamento dell’impianto di Mandello del Lario. Proseguono, infine, le opere di efficientamento dell’impianto di depurazione di Valmadrera.

“Nel 2024 sono stati complessivamente investiti 36 milioni di euro, in assoluta continuità rispetto al 2023 – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – Grazie a questi livelli di investimento ci manteniamo tra i Gestori più virtuosi in Regione Lombardia e in Italia, superando i 100 euro investiti per abitante servito e la media nazionale registrata più di recente da Utilitalia, pari a 70€/abitante.”

“Tra gli interventi avviati nel 2024, e che proseguiranno anche tra 2025 e 2026, ve ne sono diversi relativi anche all’efficientamento energetico degli impianti – conclude Lombardo – Il progresso verso l’autonomia energetica continuerà anche grazie alla collaborazione operativa avviata con Brianzacque, mediante il contratto di rete “Nuove Energie Territoriali”, e punta a generare ulteriori risparmi da destinare a sostegno degli investimenti, in un settore che ne ha un enorme fabbisogno per poter rispondere alle sfide future.”