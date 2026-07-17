Lario Reti Holding cerca due nuove figure professionali

L’azienda apre le selezioni per un operatore addetto agli impianti e reti acquedotto e per un Business Intelligence Specialist
Candidature entro il 2 agosto 2026
LECCO – Nuove opportunità di lavoro in Lario Reti Holding. La società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Lecco ha aperto le selezioni per due nuove figure professionali da inserire nel proprio organico.
In particolare, l’azienda ricerca:
- un/una operatore/operatrice addetto/a alla conduzione di impianti e reti acquedotto, con attività legate alla gestione e al controllo delle infrastrutture del servizio idrico;
- un/una Business Intelligence Specialist, figura dedicata all’analisi dei dati e allo sviluppo di strumenti a supporto dei processi decisionali aziendali.
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/lavora-con-noi/ entro e non oltre il 2 agosto 2026.
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