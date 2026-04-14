Lario Reti Holding cerca manutentore/strumentista per impianti di depurazione e acquedotto

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Lario Reti Holding

Tra le attività manutenzione, calibrazione strumenti e supporto operativo

Candidature entro e non oltre il 3 maggio

LECCO – Lario Reti Holding ha pubblicato un nuovo annuncio per la ricerca di un manutentore/strumentista per impianti di depurazione e acquedotto da inserire a tempo indeterminato all’interno della propria Divisione Tecnica.

Le candidature potranno pervenire unicamente tramite la sezione “Lavora con noi” del sito di Lario Reti Holding: www.larioreti.it/lavora-con-noi/ entro il giorno 03/05/2026. 