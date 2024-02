Lario Reti Holding si riconferma società virtuosa per trasparenza e legalità

Ottenuto rinnovo e incremento del rating di legalità in seguito al soddisfacimento di una serie di requisiti

“La nostra azienda ha sempre dimostrato impegno e attenzione nel rispetto di società e ambiente”

LECCO – Lario Reti Holding ha ottenuto il rinnovo con una votazione di due stelle su un massimo di tre in seguito alla domanda inoltrata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel novembre 2023.

Per ottenere tale valutazione si è reso necessario dimostrare il possesso di una serie di requisiti. Il primo è quello del rispetto del Regolamento del Rating di Legalità, il secondo riguarda l’adesione a protocolli ministeriali anti criminalità. Successivamente il requisito sull’utilizzo di sistemi di tracciabilità di pagamenti anche per somme inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge e infine l’adozione di forme di Corporate Social Responsibility e di modelli organizzativi di prevenzione alla corruzione.

“La nostra azienda ha sempre dimostrato impegno e attenzione nei confronti dello sviluppo sostenibile e della responsabilità aziendale, nel rispetto di società e ambiente. – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding –. Riteniamo essenziale che un’azienda in controllo pubblico, come la nostra, abbia un riconoscimento ufficiale che certifichi come tutti i processi aziendali siano gestiti con la massima trasparenza”.

Il riconoscimento, oltre a certificare l’impegno aziendale, consentirà a Lario Reti Holding di ottenere una serie di vantaggi da parte delle banche per quanto riguarda la concessione del credito bancario, necessario a realizzare gli investimenti sul Servizio Idrico, inclusi la riduzione nei tempi e dei costi delle pratiche di istruttoria.