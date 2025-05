Lariofiere, al via la nuova edizione di Agrinatura

Si apre oggi fino al 4 maggio la fiera dedicata alla filiera agricola

170 espositori per valorizzare la produzione territoriale con focus sulle imprese agricole lariane

ERBA – Si è aperta questa mattina la 24^ edizione di Agrinatura, la manifestazione d’eccezione per i comparti agricolo, ambientale e forestale del territorio. La fiera quest’anno si connota di importanti tematiche come il valore dell’agricoltura lariana e delle sue declinazioni: coltivazione, allevamento, floricoltura, orticoltura e selvicoltura. Inoltre, ci saranno dei focus importanti sul valore dei giovani all’interno della filiera oltre che spazi dedicati a tutela della biodiversità e allo sviluppo sostenibile.

Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, ha fatto gli onori di casa: “Voglio ringraziare e fare un plauso a tutta la squadra di questa edizione. Quest’anno ci sono ben 170 espositori e nuove aree sostenute dalla Camera di Commercio Como-Lecco. Aree che danno maggiore valore all’agricoltura lariana e che si focalizzano sulla crescita degli spazi espositivi dei parchi”.

Anche Alessio Nava, assessore all’ambiente e all’agricoltura del Comune di Erba, ha ringraziato per il grande lavoro fatto nell’edizione di quest’anno. Inoltre, Nava ha sottolineato come: “Questa fiera da ancora più visibilità all’agricoltura, un’agricoltura buona che sta coinvolgendo sempre più giovani a tutela del nostro territorio. C’è chi vorrebbe un’agricoltura fatta con macchinari e robot, ma in spazi come questo riscopriamo qui l’importanza dell’uomo”.

Diversi i rappresentati istituzionali presenti all’inaugurazione odierna quali Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco, Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, accompagnato dai consiglieri regionali Anna Dotti, Angelo Orsenigo e Sergio Gaddi. Per la provincia di Como presente il consigliere Claudio Ghislazoni. Ospite d’eccezione il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, Nicola Molteni, originario di Cantù.

Il vicepresidente della Provincia di Lecco ha ringraziato per la magistrale organizzazione di Lariofiere e sottolineato l’importanza di fare squadra insieme per promuovere le attività della filiera agricola del territorio del triangolo lariano. In seguito ha parlato Fermi che ha portato i saluti di Regione Lombardia e del presidente Fontana: “Il messaggio che voglio portare è un messaggio semplice e chiaro. C’è tanta gente che rende orgogliosi gli italiani e la Lombardia. C’è tanta gente che ci rende unici nel mondo in termini di qualità e di cultura del territorio per questo dobbiamo essere tutti consapevoli”.

“Tutte le volte che compriamo dei prodotti possiamo dare una mano a tutte queste persone con una maggiore attenzione. Scegliendo quelli prodotti in Italia, in Lombardia e sul nostro territorio. A difendere il Made in Italy dobbiamo essere noi affinché questo patrimonio culturale di piaceri e cultura possa essere portato avanti in eterno. Patrimonio che deve essere fiore all’occhiello della nostra Lombardia, della nostra terra e della nostra Italia”.

Il Sottosegretario Molteni ha ribadito l’importanza del Made in Italy: “Oggi è la festa del lavoro e di chi produce e che si mette al servizio della terra e del territorio. Negli anni Agrinatura è diventato un punto di riferimento fondamentale anche dal punto di vista culturale di valorizzazione del territorio e dell’identità di chi lavora e chi produce. Oltre che punto di riferimento fondamentale per le famiglie e giovani che si avvicinano ad un mondo agricolo a difesa dell’ambiente e non dell’ambientalismo ideologico”.

“Credo che questo sia un valore fondamentale della nostra terra. La difesa del sovranismo alimentale, la difesa del Made in Italy è un’orgoglio che ci rende competitivi anche di fronte alle sfide globali del protezionismo. I nostri prodotti sapranno affrontare le grandi sfide grazie alla loro grandissima qualità. Affrontiamo la sfida al globalismo difendendo il localismo”.

Presenti anche i partner di Lariofiere che hanno contribuito alla realizzazione dell’esposizione 2025 come Pietro Castelli, membro di giunta della Camera di Commercio Como-Lecco con delega all’Agricoltura. Fortunato Trezzi, presidente Coldiretti Como-Lecco, Marco Ciceri, presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro. Donato Campolieti, presidente produttori italiani Alta Lombardia e Silvio Maspero, Presidente ConfAgricoltura Como-Lecco

Il presidente Coldiretti Como-Lecco ha parlato dell’importanza di Agrinatura 2025 e che quest’anno ci sarà una raccolta firme a tutela dei consumatori e dei produttori il cui obiettivo è quello di: “Indicare in etichetta l’origine della materia prima del prodotto agricolo. La raccolta firme vuole difendere i modelli di agricoltura in cui noi crediamo tantissimo a beneficio degli agricoltori e dei consumatori”.

Infine, Campolieti ha parlato di come la fiera deve essere un momento di consapevolezza da parte dei cittadini e dei consumatori del ruolo dell’essenzialità dell’agricoltura quale patrimonio del territorio ma sopratutto quale custode del territorio. Aumentando la sensibilità non solo alle produzioni ma anche al ruolo ambientale e paesaggistico che l’agricoltura svolge quotidianamente anche rispetto ai cambiamenti climatici, ai fenomeni dell’occupazione del suolo e quegli effetti di deturpazione della biodiversità”.

