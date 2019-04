Da oggi al 28 aprile a Lariofiere

E’ la 19esima edizione, al taglio del nastro anche l’assessore regionale Rolfi

ERBA – Valorizzare la filiera agricola, forestale, zootecnica, senza dimenticare la promozione del turismo rurale. Questa la missione di Agrinatura, esposizione giunta alla sua 19^esima edizione da oggi e fino a domenica visitabile al centro Lariofiere di Erba.

L’edizione 2019 ha preso il via quest’oggi, giovedì 25 aprile, con la tradizionale cerimonia di inaugurazione alla presenza degli organizzatori e delle autorità del territorio: tra di loro il presidente di Lariofiere Giovanni Ciceri, il sindaco di Erba Veronica Airoldi, l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi e il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti. Presenti anche il consigliere provinciale Claudio Ghislanzoni, il Sottosegretario Fabrizio Turba (Lega) e il consigliere regionale M5S Raffaele Erba, la senatrice e vicesindaco di Erba Erica Rivolta e il deputato Nicola Molteni (entrambi Lega).

I saluti delle autorità

“Un momento davvero importante per Lariofiere, quello di Agrinatura – ha commentato il sindaco Airoldi in apertura di cerimonia – i settori che questa fiera rappresenta con qualità, agricoltura e allevamento in primis, sono centrali per il nostro paese ed è bello che vengano valorizzati”.

“Agrinatura – ha aggiunto il presidente Ciceri – è una delle fiere più piacevoli e di successo del nostro calendario, come noto Lariofiere cerca di supportare e dare forza ad ogni settore: qualche mese fa abbiamo ospitato RistorExpo e la fiera dell’edilizia Meci, oggi tocca al settore dell’agricoltura. Un grazie particolare a Coldiretti, anima di Agrinatura”.

Rolfi: “L’agricoltura torni al centro della vita pubblica”

Non solo promozione del settore e stimolo per l’economia, Agrinatura è anche etica, come ha ricordato l’assessore regionale Rolfi: “Con questa manifestazione si parla alle persone e si cerca di rimettere al centro il valore del cibo, del consumarlo in modo critico e consapevole. Dobbiamo impegnarci tutti per rimettere l’agricoltura al centro della vita pubblica, io credo che sia proprio questo il valore aggiunto di questa fiera. Buon lavoro a tutti!”.

“Come Camera di Commercio – ha detto il presidente Galimberti, alla sua prima uscita pubblica come presidente dell’ente ‘rinato’ dopo la fusione tra Como e Lecco – ci impegneremo al massimo per sostenere gli imprenditori di queste filiere. I numeri del settore agroalimentare sono in netta crescita, il recupero c’è ed è evidente, spetta ora tutelarlo. Il nostro paese è un’eccellenza europea, forse mondiale, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, tutelarli e valorizzarli è la strada giusta da percorrere”.

Prima del taglio del nastro l’onorevole Molteni ha ricordato la ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione: “Oggi è una data importante per il nostro paese e l’inaugurazione di questa fiera vuole inserirsi in questo solco: celebrare la grandezza dell’Italia, del made in Italy e della nostra identità preziosa”.

Le premiazioni

Durante la cerimonia ci sono state anche due premiazioni da parte del Gal Quattro Parchi Lecco-Brianza: si tratta del dottor Berardino Farchi e del valsassinese Giacomo Camozzini.

Dopo l’inaugurazione le autorità hanno sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e l’Associazione Unione Cuochi Regione Lombardia (UCRLo) per l’attuazione di un programma di attività specifiche volte a consolidare, sviluppare e valorizzare e diffondere la conoscenza della produzione agroalimentare di qualità del territorio lombardo.

GALLERIA FOTOGRAFICA